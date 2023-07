Con el fallo de La Haya, Colombia ganó más de lo que esperaba; le explicamos por qué

Archivo: un pescador descansa en un bote en el archipiélago de San Andrés (Colombia). Foto: (EPA) EFE - Mauricio DueÒas

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos), rechazó la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Esta decisión cierra un largo pleito judicial que empezó con una primera demanda de Managua ante la CIJ en 2001. Fue un proceso extenso que tuvieron que enfrentar cuatro presidentes colombianos. Sin embargo, la decisión del jueves va mucho más allá de la noticia del triunfo. En palabras el profesor Fabián Cárdenas, de la Universidad Javeriana, el país ganó “mucho más de lo que esperaba”. Le explicamos por qué.

“Lo que pasaba es que, en esta instancia, la Corte había decidido dividir el caso. Normalmente, un litigio tiene una serie de asuntos que se discuten y que están en las pretensiones. Resulta que en octubre de 2022, de manera sorpresiva, la Corte decidió por primera vez en toda su historia usar una regla para dividir el caso. De ahora en adelante, vamos a responder dos preguntas, y todos los demás asuntos los vamos a dejar en el congelador y luego los abordamos”, explica Cárdenas.

El primer asunto del que habla Cárdenas era determinar si la idea de una plataforma continental extendida, que era la exigencia de Nicaragua, tenía una costumbre internacional o norma consuetudinaria. “Es decir, la práctica seguida por los sujetos internacionales que es generalmente aceptada por estos como derecho”, según la CIJ.

Ahora, para el contexto de la pregunta, la plataforma continental es la continuación submarina del continente. “Es la superficie de una extensión de territorio que se prolonga desde las costas y dentro del mar. El alcance de la prolongación depende de circunstancias naturales, geomorfológicas”, dice Cárdenas.

Cuando se habla del concepto de “plataforma extendida”, se refiere a “las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial y hasta unos límites precisos fijados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar”. En pocas palabras, Nicaragua buscaba ampliar el suelo de su plataforma.

El otro asunto era determinar si los criterios de limitación de dicha plataforma extendida también eran costumbre. Es decir, determinar si existen reglas, también de derecho internacional, que permitan delinear dicha plataforma y delimitarla cuando entren en juego derechos de otros Estados.

El espacio disputado hace parte de la zona económica de Colombia, en la que el país tiene potestad para aprovechar los recursos como gas, petróleo, entre otros. Con esto, “el escenario que quería Nicaragua es que haya un lugar en el mar en donde Colombia tiene la potestad de explotación, pero la tierra es suya”, dice Cárdenas.

Sobre el primer asunto, la Corte dijo que “no es costumbre internacional que la plataforma continental de un Estado pueda extenderse dentro de la plataforma continental de otro Estado”. Esta fue la primera victoria para Colombia. Pero luego la Corte remató: “Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental que se extienda sobre la plataforma continental desde la costa de San Andrés”. Punto para Colombia en las dos preguntas. Pero luego vino algo más.

“Cuando hablamos esta semana del mejor escenario nos referíamos a esas dos preguntas. La Corte había dicho que se iba a referir solo a esas dos preguntas. Así que era el mejor escenario. Cuando se empezó a leer el fallo y la presidenta de la Corte anuncia el punto para Colombia en las dos preguntas, pensamos que era todo y que nos íbamos a celebrar. Pero ahí fue cuando llegó la sorpresa: la Corte dice: ‘no he acabado’. Se desempolvan todos los asuntos que había dejado en el congelados en octubre, que supuestamente no los iba a abordar, y los pone sobre la mesa”, dice Cárdenas.

Una por una de las pretensiones pendientes fue ganada por Colombia. La Corte resolvió todo, incluso lo que había quedado por fuera. “Básicamente, no solo se ganan las dos preguntas, sino que las pretensiones muy particulares que tenía Nicaragua en todas las demandas también las gana Colombia. Llegamos al punto de terminar el caso. Se cierra el caso y se dice que ya no hay necesidad de continuarlo. Hasta acá quedó el asunto”, explica Cárdenas.

En resumen, la Corte resolvió asuntos que supuestamente no iba a resolver y, cuando lo hace, lo hace a favor de Colombia. El caso pudo haber continuado por dos años más, pero eso no pasó. “Nos sorprendimos”, dice Cárdenas. “Y fuera de eso, no solo habla de plataformas continentales entre los espacios de los dos países, sino que dice que San Andrés y Providencia tiene 200 millas náuticas y zona económica exclusiva y plataforma continental. Cuando habla de los bancos de Serranilla y Bajo Nuevo dice que también tienen 200 millas náuticas… Así que habla de muchas cosas adicionales que ni siquiera el propio equipo de defensa de Colombia se esperaba. Fue una victoria absolutamente contundente”, dice Cárdenas.

