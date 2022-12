Con un Congreso atascado, Perú se juega su futuro y vota el adelanto de elecciones

Por lo menos 25 personas han muerto por los choques entre manifestantes y autoridades en Perú. Foto: AFP - Agencia AFP

Pareciera que el Congreso de Perú no quisiera que el país supere la crisis en la que se ve inmerso tras el intento de golpe de Pedro Castillo y su posterior destitución. O al menos eso consideran personas como el cardenal de Huancayo, Pedro Barreto, quien lamentó que el Legislativo no aprobara el proyecto de reforma constitucional que permitiría el adelanto de las elecciones generales para 2023. Porque sí: esta tragedia política ya ha convocado a los religiosos para mediar una solución a la que cada vez menos personas le tienen fe.

“La verdad es que, como peruano y ciudadano, estoy indignado por lo que sucedió el viernes pasado en el Congreso. No podemos aceptar que el Congreso no ponga de su parte para un adelanto de las elecciones, ese es un clamor general. Algunos no quieren dejar el Congreso y no piensan en el país. Eso genera más violencia”, dijo Barreto.