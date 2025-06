Confirman la condena de Cristina Fernández por un caso de corrupción en Argentina

AME4784. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (c), saluda a sus seguidores este martes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - ENRIQUE GARCIA MEDINA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Corte Suprema de Argentina confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.

La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial y política. El actual presidente de Argentina, Javier Milei, quien al enterarse de la decisión, compartió vía X, un mensaje que dice “Justicia. Fin.”

Palabras de Fernández tras conocer la decisión de la Corte Suprema

No obstante, al rededor de las 6 de la tarde en Buenos Aires, Fernández salió a dar un discurso tras conocer el dictamen. Sus palabras se dieron en medio de cantos y gritos a su favor y en contra al

Fernández de Kirchner dijo: “La verdad es que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos”. Se refirió a su corriente política y aseguró que “somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando todo esto se desplome por los millones de dólares que siguen pidiendo y que algún día habrá que devolver”, en alusión al préstamo millonario recién recibido del Fondo Monetario Internacional por solicitud del actual mandatario.

Además, calificó a Milei como “este monigote que tenemos de presidente” y lo vinculó con “el amigote del otro monigote de la motosierra del norte”, y se preguntó: “¿Cuánto puede durar el endeudamiento?”

También afirmó que lo que nunca le van a perdonar al peronismo es que “sostenemos que el trabajo debe participar junto al capital, y que debe hacerlo fifty-fifty, porque es la manera de crecer, de agregar valor, de ser una sociedad justa y más vivible. Una sociedad en la que los salarios estén por el piso, en la que la economía esté por el piso, y que al mismo tiempo te digan que son ‘héroes’ quienes fugan miles de millones de dólares, es un país que no puede funcionar bien”.

“Quiero decirles que se equivocan los que creen que, llevándome a prisión, van a lograr sus objetivos, que son continuar con los procesos de destrucción y expoliación de los argentinos. Creo que se equivocan, porque me pueden tener presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar; me pueden meter presa, pero los medicamentos están cada vez más caros; me pueden meter presa, pero la gente seguirá con salarios de miseria; me pueden meter presa, pero los padres van a seguir pensando que sus hijos tienen derecho a comer cuatro veces al día”.

Fernández estaba condenada en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas y había presentado un recurso al Supremo por considerar que es víctima de una persecución política y judicial.

El panorama judicial de Cristina Fernández

Los jueces del Supremo deben resolver si rechazan el recurso de queja que planteó Cristina Fernández ante este tribunal, que podría confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Otra opción es que acepten el planteamiento del fiscal Mario Villar, avalado por el procurador general, Eduardo Casal, y soliciten que se investigue también el delito de asociación ilícita, lo cual elevaría la pena a doce años.

Para que haya un fallo deben ponerse de acuerdo los tres magistrados que forman la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Si no hubiera acuerdo, deberán convocar a jueces complementarios para conformar una mayoría y eso llevaría a una demora del pronunciamiento.

De ratificar el máximo tribunal la condena, la expresidenta podría quedar detenida desde este mismo martes y estaría inhabilitada para participar de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre, cuya candidatura confirmó el 2 de junio.

Tres años después de su condena

La ‘causa Vialidad’ investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La expresidenta fue condenada en 2022 por “administración fraudulenta”, aunque no fue detenida debido a sus fueros y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema.

El 1 de septiembre de 2022, un hombre vinculado al grupo ultraderechista Revolución Federal disparó un revolver en la cabeza de la expresidenta, pero no salió la bala, en lo que se considera un intento de magnicidio. La Justicia argentina no ha presentado avances en esa investigación.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com