Duro golpe para Trump: Congreso pide la retirada de fuerzas desplegadas contra Irán

El Senado de EE. UU. vota a favor de retirar las tropas de Irán en un duro revés para Donald Trump. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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El Senado estadounidense aprobó el martes una resolución para ordenar la retirada de las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán, un revés simbólico para Donald Trump, ya que el texto no tendrá fuerza de ley.

La resolución, adoptada por 50 votos a favor y 48 en contra, ya había sido adoptada por la Cámara de Representantes anteriormente.

La medida es una “resolución concurrente”, lo que significa que no llegará a manos del presidente y por lo tanto carece de fuerza legal.

A comienzos de mes, durante el trámite en la Cámara, Trump ya fustigó una votación “antipatriótica” por parte de la oposición demócrata y de los cuatro legisladores republicanos que se les habían sumado.

Los demócratas “preferirían ver fracasar a nuestro país antes que concederme una nueva victoria, entre tantas otras”, había declarado entonces.

La oposición intentaba desde prácticamente el inicio de la guerra restringir los poderes militares de Trump.

Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra.

Si bien la ley permite al presidente desencadenar hostilidades para responder a una amenaza inminente, le exige obtener la autorización del Congreso en un plazo de 60 días.

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A principios de mayo, el mandatario ignoró ese límite alegando que el conflicto, iniciado el 28 de febrero por ataques estadounidenses e israelíes, había terminado debido al alto el fuego en vigor.

Los demócratas impugnan este argumento y responden que fuerzas estadounidenses siguen desplegadas en el teatro de hostilidades.

“Los estadounidenses han pagado el precio de la histórica metedura de pata de Trump en Irán”, declaró justo antes de la votación el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

“Trump nunca, nunca, debería haber comenzado” esta guerra, añadió.

El presidente asegura que con sus ataques impidió a Irán obtener un arma nuclear.

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