“Trump Train”: republicanos proponen rebautizar el metro de Washington D.C.

El congresista republicano Greg Steube, de Florida, presentó un proyecto de ley con una propuesta en torno a lo simbólico: suspender la financiación federal del sistema de transporte público de Washington D. C. si no se rebautiza con el nombre del presidente Donald Trump.

El proyecto, llamado Make Autorail Great Again Act (Ley para volver grande el metro otra vez), propone cambiar el nombre de la entidad que opera el metro de Washington D. C., por WMAGA (Autoridad Metropolitana de Washington para un Mayor Acceso), aludiendo al MAGA de Make America Great Again, el eslogan de Trump.

También busca que la red de trenes deje de llamarse Metrorail y pase a llamarse “Trump Train”.

De no hacerlo, la agencia perdería los US$150 millones que recibe anualmente del gobierno federal.

Según Steube, su iniciativa pretende forzar una transformación que supere la “burocracia estancada” e impulse un modelo más eficiente y “patriótico”.

En su comunicado, hizo alusión al “espíritu de DOGE”, Departamento de Eficiencia Gubernamental, una oficina del gobierno Trump que abogaba por recortes drásticos y simplificación del aparato estatal.

Una tendencia más amplia: homenajes a Trump

Aunque esta propuesta ha generado controversia, no es un caso aislado. En el último año, varios legisladores republicanos han impulsado proyectos para asociar el nombre de Trump con infraestructuras públicas o lugares emblemáticos. Usa Today recopila varios:

En Carolina del Norte , un congresista propuso rebautizar el aeropuerto internacional de Dulles como Donald J. Trump International Airport ( Aeropuerto Internacional Donald J. Trump ), aunque la idea se estancó en el Congreso.

En Texas , hubo un intento para renombrar un tramo de la autopista interestatal I-35 con el nombre del presidente.

En Arizona , una legisladora estatal presentó un proyecto para darle a una carretera regional el nombre de Trump. No prosperó.

En Kentucky, se sugirió dedicar un segmento de una ruta estatal al mandatario, como reconocimiento simbólico.

Además, algunos sectores han planteado ideas aún más polémicas, como incorporar la imagen de Trump a los billetes de dólar o incluso agregar su rostro al Monte Rushmore, propuestas que no han pasado del terreno simbólico o del debate mediático.

¿Qué está en juego?

La red de transporte público de la capital, administrada por WMATA, cubre 98 estaciones y moviliza a más de 600.000 personas al día. En el año fiscal 2023, la agencia transportó casi 200 millones de pasajeros, la mayoría en autobús, según datos del medio The Hill.

Desde 2022, bajo la dirección de Randy Clarke, WMATA ha implementado importantes reformas, entre ellas la automatización parcial de trenes y un nuevo sistema de pago sin contacto, que permite ingresar al metro con tarjetas bancarias.

El propio Clarke celebró recientemente la implementación de esta mejora antes de eventos como el World Pride y la NFL Draft de 2027, que se celebrarán en la capital.

Frente a ese panorama, críticos del proyecto de ley consideran que el sistema está mostrando avances, y que este tipo de propuestas solo buscan polarizar políticamente un servicio público.

“Dejen a nuestro hermoso metro fuera de sus guerras culturales”, escribió el economista Joey Politano en redes sociales, mientras que otros analistas señalan que la propuesta tiene escasas posibilidades de avanzar en el Congreso, pero responde a un intento de marcar agenda en pleno año electoral, según USA Today.

