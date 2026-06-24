Congresista de EE. UU. utilizó IA para redactar enmienda de importante proyecto de ley

a representante republicana por Florida, Anna Paulina Luna, enfrenta duras críticas de cara a las elecciones de noviembre tras el polémico descuido en la redacción de una enmienda de defensa. Foto: Archivo Particular - Archivo Particular

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Anna Paulina Luna, representante a la Cámara de EE. UU. por el Partido Republicano, ha recibido duras críticas por haber usado el chatbot de inteligencia artificial (IA) Claude para redactar una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un proyecto con el que se busca aprobar los gastos del Departamento de Defensa.

En una captura de pantalla del documento, que dio a conocer el periodista John Hudson del Washington Post, se observa el mensaje “11:25 AM????Claude respondió”, dejando al descubierto la práctica de Luna.

Según la congresista, no se utilizó la IA para redactar la enmienda como tal, sino para hacer un resumen del proyecto.

“Vamos, hombre”, escribió Luna, desestimando las críticas. “No es sorprendente. La mayoría del personal lo usa. Les he dicho que se aseguren de revisar todo con más detenimiento”, agregó.

La misma Luna reconoció que todos los textos legislativos son redactados por la Oficina de Asesoría Legislativa de la Cámara de Representantes, que tiene prohibido el uso de la inteligencia artificial.

Sin embargo, para algunos críticos, el problema no es el uso de la IA como tal, sino que Luna estaría probando que no leyó su propia enmienda al haber dejado el mensaje de Claude en el documento. La congresista asegura que esto se trató de un “error”.

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Como señaló Forbes, algunos gobiernos en el mundo, como el de Reino Unido o el de Italia, han reconocido el uso de la inteligencia artificial para ayudar a revisar y gestionar enmiendas. En Estados Unidos, sin embargo, el uso de esta herramienta en el ámbito legal ha sido sancionado por tribunales, siendo el caso de Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, uno de los más reconocidos. Su equipo legal presentó documentos judiciales que contenían información falsa generada por IA.

Según reportó The Verge, el representante estatal de Arizona, Alexander Kolodin, también admitió utilizar ChatGPT para redactar una legislación estatal.

Para Luna, quien deberá defender su escaño en las elecciones de medio término el próximo noviembre, cualquier escándalo, por minúsculo que sea, es una pésima noticia. Luego de haber ganado las elecciones del Distrito 13 en 2022 por ocho puntos y las de 2024 por un margen de casi 10, la popularidad de la representante se ha desplomado.

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Con solo dos puntos porcentuales de diferencia en las encuestas por encima de Leela Gray, su posible rival demócrata en la contienda, y con la imagen negativa de Trump en el Distrito 13, la congresista tendrá mucho más presión encima en las próximas semanas.

Las primarias del Partido Demócrata en Florida para definir candidatos de cara a las elecciones de noviembre se celebrarán el próximo 18 de agosto.

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