Congreso todopoderoso: ocho presidentes de Perú en 10 años

La destitución de José Jerí, tras apenas cuatro meses en el poder, reafirma una década marcada por la fragilidad presidencial en el país andino, en donde el Congreso ha concentrado el poder y convertido la figura del mandatario en una pieza intercambiable.

Hugo Santiago Caro
18 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
El expresidente de Perú, José Jeri, asiste a una comisión del Congreso para testificar sobre presuntas irregularidades.
Foto: AFP - ERNESTO BENAVIDES

Hablar de que Perú votó para destituir a un presidente ha perdido gradualmente el estatus de noticia de impacto en la última década. Este martes cayó, después de solo cuatro meses en el cargo José Jerí, el presidente interino que, como jefe del Congreso, reemplazó a Dina Boluarte después de ser destituida por vacancia moral en octubre último.

Jerí cayó después de un proceso relativamente breve: en poco más de cuatro horas el pleno del Congreso peruano votó sobre siete mociones de censura presentadas contra su permanencia como presidente del...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Juan felipe Vélez gomez(82042)Hace 2 minutos
Dicen q se comía todo mi q se le atravesaba. Q vaina, q pena y además corrupto.
