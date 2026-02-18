Congreso todopoderoso: ocho presidentes de Perú en 10 años

El expresidente de Perú, José Jeri, asiste a una comisión del Congreso para testificar sobre presuntas irregularidades. Foto: AFP - ERNESTO BENAVIDES

Hablar de que Perú votó para destituir a un presidente ha perdido gradualmente el estatus de noticia de impacto en la última década. Este martes cayó, después de solo cuatro meses en el cargo José Jerí, el presidente interino que, como jefe del Congreso, reemplazó a Dina Boluarte después de ser destituida por vacancia moral en octubre último.

Jerí cayó después de un proceso relativamente breve: en poco más de cuatro horas el pleno del Congreso peruano votó sobre siete mociones de censura presentadas contra su permanencia como presidente del...