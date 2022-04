Conozca a los líderes trans de la política a nivel mundial

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Rachel Levine; Petra de Sutter; Audrey Tang; Tamara Adrián y Jamie Wallis. Foto: creative com

La comunidad trans es una de las más vulnerables no solo en América Latina, donde su expectativa de vida es de 35 años, sino en el mundo entero. Hasta el momento, hay más de 266 proyectos de ley anti-LGBTQ bajo consideración en las legislaturas estatales de Estados Unidos.

No obstante, pese a la discriminación constante que enfrenta esta población, existen líderes dentro de esta comunidad que hacen parte de la vida política en sus respectivos países, lo cual es nuevo. Según NPR, la representación política de la comunidad trans es relativamente reciente.

Solo en los últimos años se ha vuelto más fácil para esta población ser elegidos como funcionarios públicos, en las zonas con tendencias más izquierdistas de los estados republicanos. De hecho, la primera persona transgénero en trabajar en la legislatura estatal fue elegida hasta el 2017.

Los logros que han obtenido se han ganado con esfuerzo y la lucha por sus derechos está lejos de terminar. No obstante, el éxito de tantos candidatos trans es una inspiración para las comunidades trans y LGBTQ y para el mundo entero.

Por eso, le traemos las historias de cinco personas dentro de la política mundial, quienes desde sus posiciones no solo ayudan a su comunidad, sino al mundo entero.

Rachel Levine: la primera funcionaria transgénero en EE. UU. aprobada por el Senado

Rachel Levine hizo historia el año pasado al convertirse en la primera persona transgénero en ser confirmada por el Senado para un alto cargo en los Estados Unidos. Levine obtuvo una votación de 52 - 48, por medio de la cual fue aprobada como la subsecretaria de salud para el Gobierno de Joe Biden, el presidente de este país.

Levine, además, trabajó como profesora de pediatría psiquiatría en la Universidad de Penn State. Además, fue quien lideró la respuesta de Pensilvania ante la pandemia del COVID-19. A su vez, también es la jefe del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EE. UU., uno de los ocho servicios uniformados.

Después de graduarse de la Universidad de Harvard y la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane, Levine completó su formación en Pediatría y Medicina Adolescente en el Centro Médico Mt. Sinai en la ciudad de Nueva York.

Tamara Adrián: la primera diputada trans en América Latina

En 2015, Tamara Adrián hizo historia en la vida política de Venezuela y también en la de América Latina, al ser la primera diputada transexual electa, al ganar los comicios, como suplente de la lista del político Tomás Guanipa.

Adrian es abogada, académica, investigadora, doctora en Derecho Comercial por la Universidad de París y especializada en Derecho Comparado. A su vez, dicta clases en la Universidad Central de Venezuela y, a la par, defiende su curul en la Asamblea Nacional.

En el 2002, antes de ser elegida diputada, Adrián cambió su género en el extranjero y en el 2004 interpuso una acción legal ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que sus documentos reflejaran su verdadera identidad, según el medio venezolano Lexlatin.

No obstante, pese a que su expediente acumula más de dos millares de hojas, aún no ha sido resuelto. En Venezuela, desde el 2010, existe una ley que reconoce el cambio de nombre para cualquier persona. Ya que no ha recibido respuesta, Adrián llevo su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Petra de Sutter: la viceprimera ministra de Bélgica

De Sutter tiene 57 años y hace activismo para incluir a la población trans. En el 2020, esta mujer fue nombrada una de las siete viceprimeras ministras del nuevo gobierno en Bélgica. Pertenece al Parlamento Europeo y, desde 2019, De Sutter ha presidido el grupo del Parlamento Europeo sobre derechos LGBTQ+ y co-presidido el Grupo de eurodiputados contra el cáncer.

De Sutter también trabaja como ministra de servicios públicos y empresas públicas. Para los grupos de derechos humanos de la comunidad LGBTQ, su nombramiento fue un importante paso para la inclusión de los políticos trans en Europa.

Audrey Tang: Ministra de Tecnología en Taiwán

Tang tiene 39 años y se convirtió en ministra de tecnología en el 2016. Es, hasta ahora, la persona más joven en ocupar un cargo ministerial en Taiwán. Como parte de su trabajo como ministra, ha logrado incluir a las empresas con sentido social en los contratos gubernamentales.

Tang es desarrolladora de software abierto y a los 19 años fundó su propia empresa. En 2014 se convirtió en asesora digital de Apple, en donde participó en proyectos de inteligencia artificial como el desarrollo de Asistente personal virtual de la empresa, Siri.

Tang se retiró del mundo tecnológico a los 33 años y afirmó que pasaría el resto de su vida haciendo lo que disfrutaba. Esto se extiende a su función actual como ministra de tecnología en Taiwán, que asumió por invitación de la presidenta Tsai Ing-wen, según indica el medio tecnológico llamado Nippon.

Jamie Wallis: el primer diputado transgénero del Reino Unido

Jamie Wallis es el primer parlamentario en declararse trans en el Reino Unido. Wallis reveló que desde muy pequeño le diagnosticaron disforia de género. No obstante, desea demostrarle a su país “lo importante que es ser uno mismo”.

Mediante un comunicado que fue publicado horas después de que el primer ministro, Boris Johnson, bromeara sobre la población trans, el parlamentario afirmó que nunca había vivido la realidad de quien era, pero intentaría comenzar por contarles a todo sobre su verdadera identidad, según afirma The Guardian.

Su declaración fue elogiada por su valentía, por Johnson y sus compañeros diputados. Según este citado medio, el diputado afirmó que se había sentido “abrumado por la amabilidad y el apoyo” que recibió en respuesta por su anuncio. Además, agregó que “por el momento, continuaré presentando como siempre lo he hecho y usaré los pronombres él/sus”.

Por otro lado, según indica The Guardian, “la presencia de un parlamentario conservador con una identidad abiertamente trans podría empañar las perspectivas de una guerra cultural que algunas figuras conservadoras creen que debería llevarse a cabo con fines políticos”.

