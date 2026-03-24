Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cooperación antidrogas: Ecuador y EE. UU., entre riesgos y promesas

Las nuevas operaciones conjuntas entre Ecuador y EE. UU. generan dudas sobre su efectividad, evocando los riesgos del antiguo Plan Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
24 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas.
Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas.
Foto: Getty Images via AFP - Agencia AFP

Estados Unidos parece haber encontrado en Ecuador, bajo el liderazgo de Daniel Noboa, un aliado estratégico ideal: un gobierno alineado ideológicamente, distante de cuestionamientos a Washington y comprometido con el objetivo compartido de erradicar el “narcoterrorismo”.

En las últimas semanas, Ecuador y Estados Unidos han llevado a cabo operaciones conjuntas en la frontera con Colombia para desarticular campamentos de disidencias de las FARC y redes de narcotráfico. Estas acciones, que incluyeron el uso de drones, patrullaje terrestre y...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

America

Ecuador

Estados Unidos

Donald Trump

Daniel Noboa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.