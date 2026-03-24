Cooperación antidrogas: Ecuador y EE. UU., entre riesgos y promesas

Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas. Foto: Getty Images via AFP - Agencia AFP

Estados Unidos parece haber encontrado en Ecuador, bajo el liderazgo de Daniel Noboa, un aliado estratégico ideal: un gobierno alineado ideológicamente, distante de cuestionamientos a Washington y comprometido con el objetivo compartido de erradicar el “narcoterrorismo”.

En las últimas semanas, Ecuador y Estados Unidos han llevado a cabo operaciones conjuntas en la frontera con Colombia para desarticular campamentos de disidencias de las FARC y redes de narcotráfico. Estas acciones, que incluyeron el uso de drones, patrullaje terrestre y...