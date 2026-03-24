Cooperación antidrogas: Ecuador y EE. UU., entre riesgos y promesas

Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas.
Foto: Getty Images via AFP - Agencia AFP
Estados Unidos parece haber encontrado en Ecuador, bajo el liderazgo de Daniel Noboa, un aliado estratégico ideal: un gobierno alineado ideológicamente, distante de cuestionamientos a Washington y comprometido con el objetivo compartido de erradicar el “narcoterrorismo”.
En las últimas semanas, Ecuador y Estados Unidos han llevado a cabo operaciones conjuntas en la frontera con Colombia para desarticular campamentos de disidencias de las FARC y redes de narcotráfico. Estas acciones, que incluyeron el uso de drones, patrullaje terrestre y...
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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