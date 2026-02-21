Corte Suprema bloquea aranceles de Trump y refuerza los contrapesos del poder en EE. UU.

La imagen del presidente Donald Trump se exhibe en la fachada del Departamento de Justicia. Foto: AFP - DREW ANGERER

Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha sorprendido con decisiones audaces: desde ataques militares hasta políticas económicas agresivas. Durante meses, su agenda avanzó sin mayores obstáculos, respaldada por un Congreso cada vez más alineado con el poder Ejecutivo, lo que alimentó la percepción de un gobierno con escasos contrapesos.

Sin embargo, este viernes 20 de febrero de 2026 la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo trascendental. Con una votación de 6 a 3, invalidó la mayor parte de los aranceles impuestos por...