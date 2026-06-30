Corte Suprema de EE. UU. tumba el intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que limitaba la ciudadanía automática a los bebés nacidos en EE. UU. solo si al menos uno de sus padres era ciudadano estadounidense o residente permanente. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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La Corte Suprema de Estados Unidos votó este martes a favor de mantener intacta la ciudadanía por nacimiento, rechazando el intento del presidente Donald Trump de restringirla por la vía de una orden ejecutiva.

El fallo, con una votación de 6 a 3, llega en el último día del período de sesiones de la Corte, marcado por reclamos amplios de poder presidencial por parte de Trump, en los que el tribunal le había dado la razón en la mayoría de los casos, de acuerdo con Associated Press.

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que limitaba la ciudadanía automática a los bebés nacidos en EE. UU. solo si al menos uno de sus padres era ciudadano estadounidense o residente permanente. La medida fue bloqueada de inmediato por jueces federales y nunca llegó a entrar en vigor.

El caso que llegó a la Corte Suprema giraba en torno a la interpretación de la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14, que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país y sujeta a su jurisdicción.

El presidente de la Corte, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumaron por completo las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson, según detalla Barron’s.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”, señaló la opinión mayoritaria del tribunal.

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La ciudadanía por nacimiento, también conocida como “jus soli” (derecho de tierra, traducido del latín), quedó consagrada en la Constitución en 1868, cuando los estados ratificaron la Enmienda 14. La norma surgió tras el fallo Dred Scott, que negó las protecciones de la ciudadanía a los afroestadounidenses, y la Corte Suprema ya había respaldado el derecho de los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. en el caso United States v. Wong Kim Ark, de 1889, según repasó El Paso Times.

Estados Unidos no es el único país con esta política, pues al menos 34 países en el mundo tienen ciudadanía por nacimiento sin restricciones, incluida casi toda la región, con la excepción de Colombia y República Dominicana.

“El intento de Trump de atacar la Decimocuarta Enmienda recibió hoy un golpe importante. Esta decisión es una afirmación poderosa de la Constitución”, declaró el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Derrick Johnson, quien celebró la decisión.

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