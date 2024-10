Supremo de Georgia (EE. UU.) restableció la prohibición del aborto a seis semanas

Imagen de referencia. La prohibición entrará en vigor a las 5:00 p.m. hora local del lunes y permanecerá en vigor mientras se desarrolla el litigio al respecto. Foto: AFP - Agencia AFP

La Corte Suprema de Georgia restableció la prohibición del aborto a seis semanas, días después de que un juez del estado del sureste de los Estados Unidos asegurara que la prohibición para este tiempo, antes de que muchas personas sepan que están embarazadas, es inconstitucional.

“Las mujeres no son una propiedad comunitaria de propiedad colectiva cuya disposición se decide por el voto de la mayoría”, escribió el juez superior del condado de Fulton, Robert McBurney, quien dictaminó la orden. “Obligar a una mujer a llevar a término un feto no deseado y aún no viable viola sus derechos constitucionales a la libertad y la privacidad, incluso teniendo en cuenta cualquier paquete de derechos que pueda tener el feto aún no viable”, recogió The Guardian.

“Cada minuto que esta dañina prohibición del aborto de seis semanas está en vigor, los georgianos sufren”, comentó Monica Simpson, directora ejecutiva del Colectivo de Justicia Reproductiva de Mujeres de Color SisterSong, en un comunicado recogido por The Guardian. El Colectivo es una de las demandantes en la batalla legal por la prohibición.

El fallo de McBurney permitió a los proveedores de abortos de Georgia realizar abortos hasta aproximadamente las 22 semanas de embarazo. Según el medio inglés, en la semana en que la prohibición de las seis semanas no estuvo en vigor, las clínicas de aborto y sus partidarios dijeron que el interés en las citas para el aborto aumentó.

Tan solo una semana después, el fiscal general republicano de Georgia, Chris Carr, apeló el fallo de McBurney. El lunes 7 de octubre, solo un juez disintió en parte del fallo para restablecer la prohibición. Un juez no participó, mientras que otro fue inhabilitado para participar en el caso.

“Fundamentalmente, el estado no debería estar en el negocio de hacer cumplir leyes que se ha determinado que violan los derechos fundamentales garantizados a millones de personas bajo la Constitución de Georgia”, escribió el juez John Ellington. “El ‘statu quo’ que debe mantenerse es el estado de la ley antes de que las leyes impugnadas entraran en vigor”, apuntó.

En los dos años transcurridos desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs Wade, más de una docena de estados han prohibido la mayoría o prácticamente todos los abortos.

El aborto se ha convertido en un tema importante en las elecciones presidenciales, incluso en Georgia, que Kamala Harris y Donald Trump están compitiendo para ganar.

Harris, señaló el pasado 20 de septiembre en Atlanta que su oponente, Donald Trump, es el “artífice” del retroceso del derecho al aborto en el país.

“Una de cada tres mujeres en Estados Unidos vive en un estado donde el aborto está prohibido por culpa de Trump”, dijo Harris durante el mitin que ofreció en Atlanta.

Mientras la agenda republicana se centra en la economía y la migración, los demócratas se enfocan en el derecho al aborto y la defensa de la democracia.

