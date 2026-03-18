Costa Rica se suma a Ecuador y rompe relaciones con Cuba

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, mientras saluda a simpatizantes. Foto: EFE/Casa Presidencial - Juliet Méndez

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Costa Rica anunció este miércoles 18 e marzo el cierre de su embajada en Cuba y solicitó la retirada del personal diplomático cubano en San José, en una decisión que marca un nuevo punto de tensión en las relaciones regionales y que se suma a la reciente ruptura diplomática con Ecuador.

El canciller Arnoldo André Tinoco confirmó en rueda de prensa el cierre de la embajada costarricense en La Habana, en una medida que, según explicó, responde al “deterioro” sostenido de los Derechos Humanos en la isla.

“Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba”, afirmó el jefe de la diplomacia, al tiempo que pidió reciprocidad al Gobierno cubano, solicitando la retirada de su personal diplomático en Costa Rica, con excepción de los funcionarios consulares.

La embajada costarricense en La Habana ya se encontraba sin personal diplomático desde el pasado 5 de febrero. Según el Ejecutivo, el cierre formal constituye una “señal firme de preocupación” y un llamado a cambios que permitan, en el futuro, restablecer relaciones plenas.

El presidente Rodrigo Chaves fue más allá y cuestionó abiertamente la legitimidad del sistema político cubano. “No reconocemos la legitimidad de ese Gobierno”, declaró, aludiendo a lo que calificó como “maltrato, represión y condiciones indignas” para la población.

El mandatario también anunció que los servicios consulares para ciudadanos costarricenses en Cuba serán gestionados desde Panamá, en el marco de un repliegue total de la presencia diplomática en la isla.

“Hay que limpiar el hemisferio de comunistas, así de fácil. Cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy. Que Dios bendiga a los cubanos y ojalá tengan la libertad, prosperidad y maneras de ganarse la vida pronto”, dijo Chaves.

El canciller André subrayó que la decisión responde a lo que considera un agravamiento de las restricciones a libertades fundamentales como la expresión, la asociación y la manifestación pacífica. Además, destacó el deterioro de las condiciones de vida, marcado por la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, lo que, según dijo, dificulta el trabajo diplomático en el país.

Una decisión “bajo presión de Estados Unidos”

El Gobierno de Cuba rechazó de inmediato la medida, calificándola de “decisión unilateral” y atribuyéndola a presiones de Estados Unidos.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano (Minrex) lamentó que Costa Rica haya limitado las relaciones bilaterales al ámbito consular “bajo presión de Estados Unidos” y criticó la falta de justificación para la medida.

La Cancillería cubana consideró “arbitraria” la solicitud de retirar su personal diplomático de Costa Rica y sostuvo que la decisión no tiene en cuenta los intereses de ambos pueblos.

Asimismo, acusó a San José de mantener una histórica alineación con la política estadounidense hacia la isla y de sumarse a lo que calificó como una nueva ofensiva para aislar a Cuba en la región.

“Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño”, señaló el comunicado, que apeló a los vínculos históricos entre ambos países y a figuras como José Martí y Antonio Maceo para subrayar la cercanía entre sus pueblos.

La decisión costarricense se produce en un contexto regional más amplio. Apenas dos semanas antes, el Gobierno de Ecuador, encabezado por el también derechista Daniel Noboa, ordenó la salida del personal diplomático cubano en Quito, alegando injerencia en asuntos internos.

Este endurecimiento coincide con una etapa de mayor presión internacional sobre Cuba, en la que algunos países latinoamericanos han modificado sus posturas tradicionales. En octubre de 2025, tanto Costa Rica como Ecuador se abstuvieron en la votación anual de la ONU contra el embargo estadounidense a la isla, rompiendo con el habitual consenso regional.

En este escenario, la ruptura diplomática parcial anunciada por Costa Rica no solo refleja un giro en su política exterior, sino también un creciente alineamiento de algunos países de la región con Washington, especialmente los invitados por Donald Trump a formar parte del "Escudo de las Américas“.

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