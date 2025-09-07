No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Creciente tensión con EE. UU.: Venezuela, efímera “minipotencia” aérea del Caribe

Los F-16 venezolanos pasaron de ser orgullo regional en 1983 a reliquias frente a los F-35 de Estados Unidos. Hoy son usados más como herramienta simbólica de propaganda interna que como fuerza realmente disuasiva.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
07 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
Un avión F-16 de la Fuerza Aérea. Imagen de referencia.
Un avión F-16 de la Fuerza Aérea. Imagen de referencia.
Foto: EFE - ALEXANDROS VLACHOS

ubo un momento en el que Venezuela fue considerada una “minipotencia” aérea en el Caribe. Era noviembre de 1983 y los modernos cazas F-16, que habían sido comprados a Estados Unidos un año antes, por fin entraban a operar en el país oficialmente. Era un hito para la región: se trataba de la primera nación por fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en adquirir y operar aviones de cuarta generación.

Los cazas eran símbolo de orgullo nacional, de la bonanza petrolera y de la capacidad de Venezuela de jugar en “las...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

F-16

 

Carlos Sánchez(94518)Hace 9 minutos
Que horror de ortografía para El Espectador, como publican esto: "ubo un momento", en lugar de HUBO.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar