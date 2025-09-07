Creciente tensión con EE. UU.: Venezuela, efímera “minipotencia” aérea del Caribe

Un avión F-16 de la Fuerza Aérea. Imagen de referencia. Foto: EFE - ALEXANDROS VLACHOS

ubo un momento en el que Venezuela fue considerada una “minipotencia” aérea en el Caribe. Era noviembre de 1983 y los modernos cazas F-16, que habían sido comprados a Estados Unidos un año antes, por fin entraban a operar en el país oficialmente. Era un hito para la región: se trataba de la primera nación por fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en adquirir y operar aviones de cuarta generación.

Los cazas eran símbolo de orgullo nacional, de la bonanza petrolera y de la capacidad de Venezuela de jugar en “las...