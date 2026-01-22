Logo El Espectador
Mundo
América
Crisis en Ecuador: lo que no dice Noboa de los aranceles a Colombia

Ecuador admira y coopera con la policía colombiana, pero sin una política de seguridad propia, el gobierno de Daniel Noboa ahora exige a Bogotá cubrir un vacío que tampoco quiere llenar, para tapar una estrategia marcada por el fracaso.

Camilo Gómez Forero
22 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
Presidente Gustavo Petro y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.
Foto: Presidencia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta cada vez más presión para mostrar resultados en materia de seguridad, su gran bandera política. Hasta ahora, ha hecho todo lo que un presidente puede hacer en clave militar y excepcional para combatir la crisis de seguridad en su país, pero ha fallado en las cuestiones de fondo. Por eso, ante el estancamiento político y los pésimos indicadores de violencia, el Ejecutivo optó por un giro táctico: trasladar la responsabilidad hacia el exterior.

La reciente decisión de imponer un arancel del 30 %...

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 30 minutos
Medida desesperadas de un Gobierno y un presidente -Noboa- especialmente este, señalado de flirteos con las mafias. Véase la exportación de banano.
