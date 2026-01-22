Crisis en Ecuador: lo que no dice Noboa de los aranceles a Colombia

Presidente Gustavo Petro y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Presidencia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta cada vez más presión para mostrar resultados en materia de seguridad, su gran bandera política. Hasta ahora, ha hecho todo lo que un presidente puede hacer en clave militar y excepcional para combatir la crisis de seguridad en su país, pero ha fallado en las cuestiones de fondo. Por eso, ante el estancamiento político y los pésimos indicadores de violencia, el Ejecutivo optó por un giro táctico: trasladar la responsabilidad hacia el exterior.

La reciente decisión de imponer un arancel del 30 %...