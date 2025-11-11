Crisis y aprendizaje en EE. UU.: lo que deja el cierre del gobierno más prolongado

Un miembro del personal se sienta en los escalones cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C., el 30 de septiembre de 2025. Foto: EFE - WILL OLIVER

El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos podría estar cerca de concluir. El lunes, el Senado aprobó un proyecto de ley que respalda un paquete de gastos promovido por un grupo disidente de demócratas aliado con los republicanos. La propuesta excluye el punto central que los demócratas habían defendido durante semanas en la negociación.

No obstante, la medida aún debe ser votada en la Cámara de Representantes antes de entrar en vigor. El debate está previsto para este miércoles, 12 de noviembre. Con un estrecho margen...