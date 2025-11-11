Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Crisis y aprendizaje en EE. UU.: lo que deja el cierre del gobierno más prolongado

La parálisis administrativa más larga de la historia de EE. UU. reveló tanto los límites del poder presidencial como la persistencia del equilibrio institucional, con lecciones políticas para ambos partidos.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
11 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Un miembro del personal se sienta en los escalones cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C., el 30 de septiembre de 2025.
Un miembro del personal se sienta en los escalones cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C., el 30 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - WILL OLIVER

El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos podría estar cerca de concluir. El lunes, el Senado aprobó un proyecto de ley que respalda un paquete de gastos promovido por un grupo disidente de demócratas aliado con los republicanos. La propuesta excluye el punto central que los demócratas habían defendido durante semanas en la negociación.

No obstante, la medida aún debe ser votada en la Cámara de Representantes antes de entrar en vigor. El debate está previsto para este miércoles, 12 de noviembre. Con un estrecho margen...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Estados Unidos

Donald Trump

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.