Cronología del intento fallido de golpe de Estado en Brasil

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, saluda al interior de su residencia en Brasilia (Brasil). La defensa de Bolsonaro rechazó ante el Supremo que el expresidente brasileño participara en un complot golpista. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

Jair Bolsonaro solo tuvo nueve semanas para ejecutar un plan tan arriesgado como extraordinario. Según los fiscales, con la ayuda de aliados pretendía anular las elecciones presidenciales de octubre de 2022 que había perdido.

A un estrecho colaborador se le ocurrió una siniestra solución: envenenar a Luiz Inácio Lula da Silva, quien había derrotado a Bolsonaro, antes de que se juramentara como presidente de Brasil el día de Año Nuevo de 2023, según un documento que se imprimió en las oficinas presidenciales mientras Bolsonaro estaba en el...