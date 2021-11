¿Cuál es la relación que tiene Sebastián Piñera con las sociedades “offshore”?

Tras la investigación de los Pandora Papers, en la que se reveló que el presidente chileno, Sebastián Piñera, está envuelto en presuntas irregularidades por la venta en las Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un juicio político en su contra. En medio de ello, hacemos un repaso sobre cómo ha sido la relación del primer mandatario chileno con las sociedades en paraísos fiscales.

Según se lee en el artículo Pandora Papers: las sociedades ocultas del presidente de Chile, Sebastián Piñera, publicado en Ciper Chile y LaBlot, el mandatario ha creado por lo menos cuatro sociedades en paraísos fiscales de las que él nunca habló abiertamente. Entre ellas figuran, por ejemplo, Bancard International Investment Inc., presente en las Islas Vírgenes Británicas desde 1997, pero que hasta 2016 se dio a conocer, gracias a una investigación de radio Biobío, y Bancard International Development Inc., develada por CIPER en 2017. “La hipótesis de ese reportaje era que el entonces candidato presidencial se estaba desentendiendo de parte de sus negocios al atribuirlos a sus hijos, pero que la línea divisoria no era tan clara. En realidad, él les había ido traspasando su fortuna a lo largo de los años y eran parte del mismo grupo económico”.

Según reporta la investigación, “ambas sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas dejaron de operar en 2018. El 12 de abril de ese año, la Virgin Islands Official Gazette publicó que Bancard International Development había sido objeto de un proceso de liquidación voluntaria y fue disuelta el 20 de marzo de 2018 por Nicolás Noguera. Bancard International Investment, por su parte, fue removida del registro de compañías de las islas el 20 de abril del mismo año, luego de que se fusionara y fuera absorbida por Inversiones Odisea. La consecuencia de esta absorción es que las inversiones del grupo Piñera que estaban en manos de Bancard International Investment ahora aparecen a nombre de Odisea. De este modo, Inversiones Odisea es hoy el principal vehículo de inversión en el extranjero de los Piñera”, se lee en el artículo citado anteriormente.

Ahora bien, es la vinculación con la venta de la minera Dominga la que tiene a Piñera frente a la posibilidad de enfrentar un juicio político en Chile. Al actual presidente lo persigue el escándalo del proyecto minero Dominga en el archipiélago Humboldt, en el que, según los Pandora Papers, la familia Piñera era la mayor accionista hasta 2010, cuando el político ya llevaba nueve meses en el poder. Carlos Alberto Délano, amigo de la infancia de Piñera, les compró toda la participación de los socios por US$152 millones en una operación en las Islas Vírgenes Británicas. Sobre la compra había una cláusula que indicaba que la última cuota dependería de que la zona del proyecto no fuera demarcada para la protección ambiental para poder funcionar. La decisión sobre la demarcación dependía de Piñera, quien pese a la presión de los grupos ambientalistas decidió no implementar medidas de protección. Por eso se acusa a Piñera de sacar provecho de su cargo para beneficiar el proyecto minero, sobre el cual había un gran conflicto de intereses.

Debido a eso, los legisladores en la Cámara de Diputados lograron reunir 78 votos, con los cuales pudieron pasar al Senado la acusación que busca la destitución de Piñera, aunque lo más probable es que en esa instancia no se reúnan los votos necesarios para su destitución e inhabilidad. Ahora bien, si en la cámara alta la acusación contra el presidente tiene toda la pinta de no prosperar, pues la correlación de fuerzas contra Piñera no cuenta con los votos suficientes, se cree que los graves señalamientos son un golpe a la derecha chilena, que se había consolidado en el poder en los últimos años.

