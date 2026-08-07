¿Cuál será la política exterior de De la Espriella? Las pistas que dejó su primer discurso

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su homólogo Javier Milei. Foto: EFE - Oficina del Presidente

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En más de hora y media de alocución, el presidente Abelardo de la Espriella dejó ver lo que será el rumbo de su gobierno que hoy comienza. En lo que respecta a su política exterior, aunque de forma breve al final del discurso, también dio pistas y confirmó la base de lo que vendrá.

Una visión estratégica, anunció, priorizando las relaciones con países que compartan “los valores de democracia, libertad y respeto por la dignidad humana”.

De la Espriella aseguró que su gobierno buscará “recuperar el liderazgo en Iberoamérica y el hemisferio”. Desde la antesala de su posesión, en una reunión con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, ya se planteó un posible acercamiento con el Mercosur.

“Durante la reunión priorizamos la cooperación en seguridad y la lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado, además de abordar un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur para potenciar, de manera específica, el comercio y las inversiones con nuestro país, trazando un sendero de trabajo conjunto para el futuro”, escribió Peña en X.

El presidente habló también de promover la integración y el desarrollo de la región. Como primer acto de política exterior, De la Espriella anunció la adhesión al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos enfocada en seguridad y lucha contra el narcotráfico, a la que en las últimas semanas también se han sumado Colombia y Perú. Con estos movimientos, México y Brasil quedarían al margen de este esquema.

Sobre la red diplomática, el presidente calificó las embajadas como “un instrumento eficaz”. Vale la pena recordar su intención de cerrar cerca de 14 sedes en el exterior y fusionar misiones, entre ellas las de Italia (que se integraría con la representación ante la FAO) y Francia (con la misión permanente ante la Unesco).

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