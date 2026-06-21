Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuando el ruido viene de afuera: la injerencia extranjera en las elecciones de 2026

Los presidentes de Estados Unidos y Ecuador se han involucrado en el proceso electoral colombiano, algo que a Gustavo Petro le han reprochado en otros contextos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
21 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas.
Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas.
Foto: Getty Images via AFP - Agencia AFP

Lo hemos visto en prácticamente todas las elecciones recientes en América Latina, como las legislativas de Argentina o las presidenciales de Honduras, Perú y Colombia: jefes de Estado o líderes políticos de un país opinando sobre los procesos democráticos de otro. El más notorio ha sido, sin duda, Donald Trump. Con todas las letras, condicionó un paquete de ayuda financiera al hecho de que La Libertad Avanza, de Javier Milei, ganara los comicios, y respaldó la candidatura de Nasry Asfura, quien resultó elegido en el país centroamericano. Más...

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Ecuador

Donald Trump

Gustavo petro

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Elecciones en Colombia

Elecciones 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.