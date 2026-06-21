Cuando el ruido viene de afuera: la injerencia extranjera en las elecciones de 2026

Daniel Noboa y Donald Trump durante el lanzamiento del Escudo de las Américas. Foto: Getty Images via AFP - Agencia AFP

Lo hemos visto en prácticamente todas las elecciones recientes en América Latina, como las legislativas de Argentina o las presidenciales de Honduras, Perú y Colombia: jefes de Estado o líderes políticos de un país opinando sobre los procesos democráticos de otro. El más notorio ha sido, sin duda, Donald Trump. Con todas las letras, condicionó un paquete de ayuda financiera al hecho de que La Libertad Avanza, de Javier Milei, ganara los comicios, y respaldó la candidatura de Nasry Asfura, quien resultó elegido en el país centroamericano. Más...