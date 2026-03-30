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Cuando ICE negó el cuerpo de Cristo: la Iglesia católica se planta contra el plan de Trump

Los obispos de EE. UU. giraron el timón. Dejaron en un segundo plano la agenda del aborto para frenar las deportaciones y el belicismo de la Casa Blanca. ¿Servirá de algo?

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
30 de marzo de 2026 - 12:05 p. m.
La Iglesia católica en Estados Unidos busca reactivar su músculo activista que pareció atrofiarse décadas atrás.
La Iglesia católica en Estados Unidos busca reactivar su músculo activista que pareció atrofiarse décadas atrás.
Foto: EFE - EFE

En noviembre de 2025, los obispos estadounidenses votaron de manera casi unánime para emitir su primer mensaje especial a la nación en 12 años. Es una forma de comunicación tan inusual que la última vez que la invocaron fue en 2013, durante la batalla legal contra el mandato de anticonceptivos de la era de Barack Obama. Pero lo llamativo no solo fue por la forma, sino por el contenido.

Durante casi tres décadas, las posiciones más conservadoras de la Iglesia en EE. UU., como el rechazo al aborto, la anticoncepción (como el mensaje de 2013) y...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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