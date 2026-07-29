Cuba abre gasolineras, farmacias y otros sectores a privados en un giro histórico

Los vehículos esperan en fila para comprar gasolina en una gasolinera en La Habana el 30 de enero de 2026. Foto: AFP - ADALBERTO ROQUE

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Cuba, bajo fuerte presión de Washington, anunció este miércoles la apertura a los privados de amplios sectores de su economía como gasolineras, farmacias y las energías renovables, semanas después de que el Parlamento aprobara un paquete de medidas a favor de la economía de mercado.

Distribución de gasolina, servicios farmacéuticos y ópticos, residencias de ancianos, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, energías renovables, y operaciones petroleras y mineras (bajo ciertas condiciones): ramas enteras de la economía están ahora abiertas al sector privado, según comunicados oficiales difundidos por los medios estatales.

El gobierno comunista redujo drásticamente el número de actividades prohibidas a las empresas privadas, después de que el Parlamento aprobara el 18 de junio el paquete de 176 medidas a favor de la economía de mercado.

Las nuevas regulaciones amplían “de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados”, según los medios estatales.

“Me parece bien porque en la farmacia (estatal) casi nunca hay medicamentos. Cuando uno va a buscar, no hay, y entonces la gente los vende por la calle”, declaró a la AFP María Luisa Pérez, de 77 años.

Ana Diego, una cubana de 66 años que tuvo que volver a emplearse en la empresa estatal de la que se había jubilado para poder sobrevivir, también ve positivo el anuncio oficial. “Todo el mundo sabe que en este momento nosotros estamos subsistiendo por las mipymes (pequeñas y medianas empresas privadas)”, explicó.

“Hay que buscar alguna solución, porque la realidad es que la gente está sin medicamentos, sin alimentos”, apunta.

Bajo control estatal

La atención sanitaria seguirá siendo una “responsabilidad del Estado” y “la actividad médica (...) continúa garantizada a la población cubana con servicios hospitalarios gratuitos”, precisaron los medios estatales.

La educación, otro de los pilares de la revolución cubana que ha sido severamente castigado por la crisis económica, también continúa siendo competencia del sector público, aunque con una apertura para guarderías, clases de idiomas y tutorías.

Otros sectores que permanecen bajo control estatal incluyen los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y la defensa, así como la industria del tabaco.

Estos anuncios a favor de una economía de mercado marcan un punto de inflexión histórico para Cuba y su economía socialista de planificación centralizada, que lleva años sumida en una profunda crisis, agravada por las sanciones de Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre este país de 9,4 millones de habitantes.

Al embargo económico vigente desde 1962, Trump sumó en enero un bloqueo petrolero de facto y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos, que ha llevado a la economía cubana al borde del colapso, con cinco apagones generalizados en lo que va de año, así como escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

Trump afirma que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” del país.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó el domingo a Washington de intentar “apropiarse del país” mediante lo que consideró una “política genocida”.

Pequeñas y medianas empresas

Al anunciar las reformas, el gobierno también aseguró que aceleraría la aprobación de las pequeñas y medianas empresas que autorizó en 2021.

Según las autoridades, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas funcionan en la isla, cifra que refleja un impulso reciente al proceso de aprobación de estos negocios, que emplean a más de un tercio de la población activa.

Reunida en sesión ordinaria este miércoles, la Asamblea Nacional del Poder Popular, tiene previsto examinar varios proyectos de ley relacionados con la agricultura, la vivienda, la reorganización administrativa y la legislación laboral.

En el sector agrícola, se mantendrá la propiedad estatal de la tierra, pero se prevé una ampliación significativa de las condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Respecto a la vivienda, los cubanos podrán poseer dos casas en la ciudad (hasta ahora solo podían tener una) y también se permitirán las hipotecas.

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