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Cuba agoniza en el centenario de Fidel Castro: “Estamos al límite”

Con poca comida, escasa agua potable y días de extensos cortes de luz, sobrevivir en la isla es una tarea titánica. Años de mala gestión, además de las sanciones y bloqueos de Estados Unidos, tienen a Cuba pendiendo de un hilo. Su gente, que no aguanta más, no cree en los cambios anunciados por el Gobierno.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
13 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Una mujer pasa frente a un retrato de Fidel Castro en La Habana (Cuba).
Una mujer pasa frente a un retrato de Fidel Castro en La Habana (Cuba).
Foto: AFP - Yamil Lage - Agencia AFP

Sin luz. Sin alimentos. Sin medicinas. Elsa Litsty Isaac Reyes se levanta todos los días, en su municipio de Palma Soriano, con la angustia de saber que le toca cocinar lo poco que tiene con leña y carbón, que hace más de nueve meses no tiene agua potable, que puede no tener luz hasta por cinco días seguidos y que en las noches le toca dormir con la casa abierta porque el calor es insoportable. El paso del tiempo solo hace que el dolor sea cada vez más grande y que el pensamiento de que así no puede vivir se sienta con mayor fuerza. Le...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
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