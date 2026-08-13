Cuba agoniza en el centenario de Fidel Castro: “Estamos al límite”

Una mujer pasa frente a un retrato de Fidel Castro en La Habana (Cuba). Foto: AFP - Yamil Lage - Agencia AFP

Sin luz. Sin alimentos. Sin medicinas. Elsa Litsty Isaac Reyes se levanta todos los días, en su municipio de Palma Soriano, con la angustia de saber que le toca cocinar lo poco que tiene con leña y carbón, que hace más de nueve meses no tiene agua potable, que puede no tener luz hasta por cinco días seguidos y que en las noches le toca dormir con la casa abierta porque el calor es insoportable. El paso del tiempo solo hace que el dolor sea cada vez más grande y que el pensamiento de que así no puede vivir se sienta con mayor fuerza. Le...