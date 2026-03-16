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Cuba asfixiada: ¿está la isla cediendo ante las presiones de EE. UU.?

Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y combustible mientras negocia con EE. UU. bajo presión, en medio de una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas y con crecientes tensiones sociales dentro de la isla.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
16 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Personas recogen basura este jueves, en una calle de La Habana (Cuba).
Personas recogen basura este jueves, en una calle de La Habana (Cuba).
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Cuba ha vivido uno de los meses más difíciles y asfixiantes de su historia reciente. Mientras algunos atribuyen la crisis a las sanciones impuestas por Estados Unidos, otros señalan la corrupción y el mal manejo del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

La escasez de alimentos, medicinas y combustible se ha agravado desde enero de 2026, tras el endurecimiento del embargo estadounidense bajo Donald Trump, que bloqueó el petróleo venezolano y amenazó con aranceles a terceros países. Esto ha provocado apagones de hasta 12 horas, colas interminables por...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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