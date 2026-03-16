Cuba asfixiada: ¿está la isla cediendo ante las presiones de EE. UU.?

Personas recogen basura este jueves, en una calle de La Habana (Cuba).
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa
Cuba ha vivido uno de los meses más difíciles y asfixiantes de su historia reciente. Mientras algunos atribuyen la crisis a las sanciones impuestas por Estados Unidos, otros señalan la corrupción y el mal manejo del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
La escasez de alimentos, medicinas y combustible se ha agravado desde enero de 2026, tras el endurecimiento del embargo estadounidense bajo Donald Trump, que bloqueó el petróleo venezolano y amenazó con aranceles a terceros países. Esto ha provocado apagones de hasta 12 horas, colas interminables por...
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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