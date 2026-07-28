Cuba responde a De la Espriella: cerrar la embajada es un acto de subordinación a EE. UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - El Espectador

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El Gobierno de Cuba rechazó este martes el anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de cerrar la embajada de ese país en La Habana, una acción que la isla califica de “acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos”.

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana emitida hoy afirma que “se trata de declaraciones que se apartan de las históricas relaciones de amistad y hermandad entre Cuba y Colombia”.

“De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos”, recalca el comunicado.

La cancillería cubana señala, además, que la isla mantiene con Colombia “una relación bilateral fluida, que exhibe avances importantes en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, en beneficio de los dos pueblos”.

Asimismo, refiere que esa “acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano”, y reafirma que Cuba “honrará sus compromisos con los estudiantes que estudian medicina en nuestro país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el año 2016”.

“Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno”, puntualiza la nota de la cancillería.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el pasado domingo que cerrará al menos catorce embajadas, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua, como parte de una reorganización de la red diplomática del país una vez comience su Gobierno el 7 de agosto próximo.

De la Espriella aseguró que estas medidas “no significan romper relaciones diplomáticas” con los países afectados, salvo con Cuba y Nicaragua, sobre los que dijo que “no habrá vínculo alguno con tiranías”.

El presidente electo detalló en una alocución en sus redes sociales que “en una primera etapa” cerrará también las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Chequia, Etiopía, Ghana, Hungría, Malasia, Rumanía, Senegal y Sudáfrica.

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella tuvieron lugar en medio de la escalada de tensiones que ha colocado a las relaciones entre Washington y La Habana en uno de sus peores momentos desde enero, cuando EE.UU. impuso un bloqueo petrolero a la isla, a lo que sumó sanciones adicionales en mayo, especialmente a empresas extranjeras que mantengan relaciones con el Gobierno de la isla.

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