Cuerpo de cantante colombiano B-King, encontrado sin vida en México

Gustavo Petro confirmó que el cuerpo sin vida fue encontrado en el Estado de México.

Hugo Santiago Caro
22 de septiembre de 2025 - 09:20 p. m.
Desde el pasado 16 de septiembre, se desconoce el paradero de Byron Sánchez, quien se encontraba Ciudad de México.
Desde el pasado 16 de septiembre, se desconoce el paradero de Byron Sánchez, quien se encontraba Ciudad de México.
Foto: Instagram - Instagram
Después de varios días desaparecido en la colonia Polanco, en Ciudad de México, Bayron Sánchez Salazar, artísticamente llamado B-King, fue encontrado sin vida este lunes en el Estado de México.

La noticia, confirmada por autoridades mexicanas, fue confirmada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

NOTICIA EN DESARROLLO. Sugerimos recargar esta ventana para recibir nuevas actualizaciones.

¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

