Cuerpo de cantante colombiano B-King, encontrado sin vida en México

Desde el pasado 16 de septiembre, se desconoce el paradero de Byron Sánchez, quien se encontraba Ciudad de México.

Después de varios días desaparecido en la colonia Polanco, en Ciudad de México, Bayron Sánchez Salazar, artísticamente llamado B-King, fue encontrado sin vida este lunes en el Estado de México.

La noticia, confirmada por autoridades mexicanas, fue confirmada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

