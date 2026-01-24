Cumbre Progresista en Bogotá desafiará la “Doctrina Monroe” de Donald Trump

Banner de la cumbre “Nuestra América” junto a las delegaciones participantes, difundido por el equipo de prensa de la Internacional Progresista. Foto: Archivo Particular

Este fin de semana, Bogotá será la sede de la cumbre liderada por la Internacional Progresista, convocada con “urgencia” para discutir los efectos de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela —que resultó en la captura del líder chavista Nicolás Maduro— y su creciente control sobre la región.

El evento se realizará el sábado 24 y domingo 25 de enero en el Teatro de Colón, con la participación de más de 20 países. El objetivo es definir “soluciones concretas” frente al avance estadounidense en América Latina.

Según David Adler, coordinator de la Internacional Progresista, en declaraciones a El Espectador, este espacio responde al resurgimiento de una nueva Doctrina Monroe.

“En los últimos tiempos hemos visto la formulación y ejecución de esta nueva Doctrina Monroe, impulsada por Donald Trump. Sin embargo, lo que aún no hemos visto es una respuesta colectiva. En América Latina, han predominado respuestas bilaterales: cada país negocia individualmente con Estados Unidos, como con Marco Rubio”, afirmó.

La cumbre reunirá a líderes políticos, diplomáticos, parlamentarios, sindicalistas y representantes de movimientos sociales de América y otras regiones del mundo. Aunque el foco principal es la intervención en Venezuela, también se analizará la influencia estadounidense en países como Argentina, Honduras y Colombia.

La inauguración, compartida con David Adler, estará a cargo de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, quien expondrá las estrategias gubernamentales contra el narcotráfico y para el desarrollo rural.

Durante dos días de sesiones a puerta cerrada y actividades públicas, los participantes debatirán tres ejes: un análisis compartido de la crisis actual, un diálogo estratégico sobre colaboración hemisférica y opciones tácticas de acción concreta. El encuentro culminará en una Declaración conjunta, base para un proyecto político continuo.

El comunicado del evento contextualiza la cumbre en un panorama de “coacción, intervenciones y desestabilización como regla de la política internacional”, y destaca el fracaso de foros tradicionales como Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

“La ONU está paralizada; la CELAC, estancada; y UNASUR, con su sede en Quito prácticamente vacía. Hay una ausencia de mecanismos multilaterales para respuestas colectivas”, señaló el coordinador.

Además de las sesiones internas, la cumbre se abrirá al público mediante un evento en el Teatro Colón de Bogotá. Esta actividad invitará a una audiencia diversa a reflexionar sobre un proyecto “político hemisférico común, basado en la dignidad, la solidaridad y el derecho de los pueblos a forjar su propio destino”.

El grito de la cumbre es “Nuestra América”, lema que acompañará estos días de conversación y que busca resaltar la unidad y la búsqueda de libertad de los pueblos latinoamericanos, e incluso del pueblo estadounidense, ya que, según Adler, estos “tampoco eligieron estar en guerra con sus vecinos”.

“En todos los rincones de las Américas debemos recuperar la soberanía, recuperar la autodeterminación y, sobre todo, recuperar la convicción de que somos nuestros pueblos quienes deben decidir el futuro del hemisferio”, destacó el organizador.

Adler explicó la elección de Bogotá por el gobierno progresista de Gustavo Petro: “Expresamos nuestra gratitud al presidente Petro, a la canciller y al gabinete para abrir las puertas de Colombia con hospitalidad y ofrecer un espacio constructivo para respuestas comunes y acción colectiva”.

En resumen, lo que está en juego en esta primera edición es “el principio de la autodeterminación, epicentro del derecho internacional por siglos”, concluyó Adler.

Vale la pena señalar que esta reunión se produce días antes del encuentro programado para el 3 de febrero entre Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La cita, que se llevará a cabo en Washington, se anunció tras una llamada telefónica en la que se disiparon tensiones y amenazas mutuas entre ambos mandatarios, enfrentados desde hace más de un año por asuntos como la migración, la intervención militar de Estados Unidos en la región y las acusaciones de la Casa Blanca contra Petro, incluido en la llamada lista Clinton.

¿Qué es la Internacional Progresista?

La Internacional Progresista (Progressive International, PI) es un proyecto global que reúne a activistas, movimientos sociales y entidades de izquierda progresista. Surgió entre 2019 y 2020, impulsada por líderes como Bernie Sanders y Yanis Varoufakis, con la meta de articular resistencias al capitalismo y avanzar hacia una sociedad más equitativa y democrática.

Aspira a un mundo democrático, descolonizado, igualitario, feminista, ecológico y postcapitalista. Enfocada en erradicar el capitalismo como “virus”, fomenta alianzas contra desigualdad, cambio climático y explotación, según su página web.

