Cumbre Trump-Putin: lo que está en juego

El líder estadounidense ha acordado una reunión con el presidente ruso en Alaska, el viernes, para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

Neil MacFarquhar | The New York Times
15 de agosto de 2025 - 03:08 p. m.
Protesta contra la cumbre que celebrarán los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska, Estados Unidos.
Foto: EFE - FILIP SINGER

El presidente Donald Trump se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska este viernes. El carácter abrupto de la cumbre y la inclinación de Trump por buscar acuerdos están avivando las dudas sobre el posible resultado.

La reunión, organizada en apenas una semana, supondrá un importante cambio de política para Estados Unidos. Washington ha tratado en gran medida a Putin como un paria desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que ha causado cientos de miles de muertos y una destrucción generalizada en ambos países. El mero...

Por Neil MacFarquhar | The New York Times

