Daniel Noboa, el joven candidato que dio la sorpresa en las elecciones de Ecuador

Daniel Noboa, el candidato más joven entre los ocho postulantes a la Presidencia de Ecuador, es un exasambleísta, que viene de una familia de empresarios, y cuyo padre, el millonario Álvaro Noboa, intentó por cinco veces ocupar el sillón presidencial, sin éxito.

Fue la gran sorpresa en las elecciones del domingo, pues aunque nunca punteó en las encuestas, pasará a segunda vuelta con la favorita, la correísta Luisa González.

“Si bien los debates presidenciales no suelen tener incidencia importante en la decisión de los votantes, fue el único candidato con un desempeño destacable el pasado 13 de agosto”, le dijo a este diario Laura Lizarazo, analista sénior de Control Risks.

Ese día, el tema de la seguridad, tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, fue central. Noboa llega con propuestas como la consolidación de una agencia de inteligencia integrada.

En materia económica, uno de sus fuertes por venir del mundo empresarital, plantea mayor inversión en transmisión eléctrica y mejorar el refinado de combustibles en el país para bajar los costos de la energía y promover la producción.

Nacido en noviembre de 1987, en la ciudad porteña de Guayaquil, Noboa es hijo de Annabella Azin, doctora en medicina y también exasambleísta y excandidata a la vicepresidencia.

Es además, nieto de Luis Noboa Naranjo, uno de los empresarios más importantes del país en el siglo XX y uno de los hombres más ricos de Ecuador en su tiempo.

Noboa inició su periplo político en 2021 cuando fue escogido asambleísta.

Como asambleísta fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (Parlamento) y objeto de críticas por financiar, en plena guerra entre Rusia y Ucrania, el viaje de seis asambleístas a Rusia, uno de los principales importadores del banano ecuatoriano, junto a la Unión Europea (UE).

En la misma Asamblea donde estaba Noboa también se encontraba la correísta Luisa González, que será su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Noboa estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y continuó su carrera especializándose en tres maestrías: en 2019 en Administración de Negocios y Administración Pública en el Kellogg School of Managment; en 2020 en la Universidad de Harvard y en 2022 finalizó su maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la Universidad de George Washington.

Según su biografía, desde los 18 años, Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azín ha tenido como objetivo emprender en Ecuador, y fundó su primera empresa "DNA Entertainment Group", dedicada a la organización de eventos.

Allí, ganó experiencia para, unos años más tarde, trabajar en "Corporación Noboa", llegando a convertirse en el Director Naviero más joven de la historia de la compañía.

Fue director comercial hasta junio de 2018 y su tarea principal era supervisar la estrategia de ventas global para todos los productos alimenticios.

Hombre de proyectos

Noboa, el primero de los ocho candidatos a la Presidencia en anunciar su candidatura en mayo pasado, había asegurado que en estas elecciones estaban en juego la seguridad de las familias, el desarrollo económico, el empleo y la salud.

"Yo soy un hombre de proyectos, que no se rinde, no renuncia, va en mi ADN. Creo firmemente que entre todos podemos hacer del Ecuador el proyecto que deseamos, conmigo como presidente. Si me dan su apoyo, lograremos por fin tener a alguien que gobierne por el interés de la ciudadanía, no por beneficios propios", ha señalado.

Noboa, que cree que Ecuador "grita por un cambio de mentalidad", sostiene que es el "momento de recuperar el ADN el Ecuador, ese ADN luchador". "Este es el momento de empezar a crear una gran alianza democrática nacional para darle al Ecuador el rumbo que merece", apunta.

Una “nueva generación”

Este domingo, cuando acudió a sufragar en compañía de su esposa, días después de denunciar un atentado en su contra, que fue descartado por las autoridades, sostuvo que tiene “unas ganas inmensas de mejorar la situación de los ecuatorianos, que hoy en día vivimos todos en una incertidumbre terrible, un sentimiento de inseguridad y con falta de oportunidades para los más jóvenes y más necesitados”.

"Estamos convencidos de que estamos en la segunda vuelta con Luisa González", dijo el candidato de hablar pausado y sereno, y que llegó a votar ataviado con un chaleco antibalas, ante los altos niveles de inseguridad que vive el país.

La propaganda electoral de Noboa repite constantemente que pertenece a una "nueva generación, por un nuevo Ecuador".

Noboa es el primero de cuatro hermanos, amante de los deportes, y casado con la nutricionista Lavinia Valbonesi, con quien tiene un hijo llamado Álvaro, como su abuelo.

Lucía es su primera hija, fruto del matrimonio con Gabriela Goldbaum, con quien ha enfrentado problemas en el divorcio y por el régimen de visitas a la menor.

En medio de esos problemas, la empresa de seguros española Mapfre fue denunciada por presuntamente haber infringido la ley de protección de datos personales del ahora candidato presidencial.

La denuncia de Noboa se basa en la presunta divulgación indebida de sus datos personales por parte de un empleado de Mapfre Atlas, filial de la aseguradora española en Ecuador, quien los obtuvo al acceder a la base de datos de la empresa Equifax, y que fueron utilizados por Goldbaum durante el proceso de divorcio de la pareja para las negociaciones de la pensión alimenticia.

