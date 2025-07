Daniel Noboa responde a Gustavo Petro tras polémica por deportación de presos

603 prisioneros colombianos fueron deportados de Ecuador entre el viernes y sábado de la semana pasada. Foto: EFE - Cancillería de Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió a la reacción que tuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien lo tacho de “fascista” por la decisión del mandatario ecuatoriano de deportar al rededor de 1.000 presos colombianos que estaban recluidos en cárceles de su país.

“Se han seguido los procedimientos legales, se ha estado en contacto con Cancillería, pero nosotros no podemos mantener a 1.000 presos colombianos en cárceles ecuatorianas y encima siendo grupo prioritario”, aseguró Daniel Noboa para Radio Sucre.

El mensaje fue una respuesta a la reacción del mandatario colombiano ante el anuncio de las deportaciones, expresada a través de su cuenta de X en una publicación que fue eliminada posteriormente. En esta, Petro manifestó su preocupación por los deportados y solicitó explicaciones por parte de Noboa.

“Considerar objetivo militar a los colombianos que se devuelvan al Ecuador es fascismo. Que el presidente Noboa nos explique. ¿Por qué considerar seres inermes, como los colombianos que se devuelven, un objetivo militar? Eso es fascismo; y el fascismo se combate”, escribió Petro en el mensaje que fue eliminado pero recuperado por el medio El Universo.

A pesar de las tensiones, Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, aseguró por medio de X que “Ecuador y Colombia mantienen un diálogo permanente”.

Ecuador y Colombia mantienen un diálogo permanente 🇪🇨🇨🇴



En el marco del proceso de deportación de ciudadanos colombianos, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la canciller @gabisommerfeld, equipo Cancillería y representantes de la Embajada y Consulado de Colombia en 🇪🇨. pic.twitter.com/dml7KBOill — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) July 28, 2025

La decisión de deportar a los 1.000 colombianos —de los cuales 603 ya han retornado al país— se tomó, según el presidente Noboa, porque “no podía mantenerlos”.

“Un preso extranjero tiene prioridad, por ejemplo, en salud, sobre un joven ecuatoriano de 20 años”, aseguró Noboa en Radio Sucre. “Un colombiano que tenga cáncer de páncreas se puede tratar antes que a un joven de 20 o 21 años”, agregó el mandatario.

Además, se defendió asegurando que se informó al Consulado de Colombia en Ecuador desde el 8 de julio sobre las deportaciones de los 603 colombianos.

Gustavo Petro aseguró el sábado, por medio de su cuenta de X, que “Ecuador le respondía con desdén”. “Si la Gran Colombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad. Si la Gran Colombia se encuentra, se encuentra la humanidad”, dijo Petro en su mensaje.

Por su parte, la Cancillería de Colombia afirmó, a través de su cuenta de X, que “Colombia insistirá en el establecimiento de un protocolo para la deportación de los connacionales expulsados desde Ecuador”.

Además, rectificaron la necesidad de acordar un protocolo con Ecuador para garantizar un trato digno.

#Atención | Colombia insistirá en el establecimiento de un protocolo para la deportación de los connacionales expulsados desde Ecuador.



La Ministra (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) reiteró la necesidad de acordar un protocolo con Ecuador que garantice un… pic.twitter.com/EHnqHuKHLe — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 26, 2025

Adicionalmente, José Amilcar Pantoja, alcalde de la limítrofe localidad colombiana de Ipiales, Nariño, informó por Caracol Radio que los presos que llegan de Ecuador, a menos que tengan procesos legales pendientes en Colombia, quedarían exonerados y recuperarían la libertad al pisar tierra colombiana.

A pesar de las aclaraciones del presidente ecuatoriano, Pantoja aseguró para Caracol Radio que los prisioneros llegaron “sin previo aviso” y que no se cumplieron con los protocolos necesarios.

🚨 #ATENCIÓN | El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, alertó sobre la falta de protocolos en la recepción de cerca de 700 ciudadanos colombianos presos en Ecuador.

Denunció que no hubo notificación previa del proceso y que aún se adelanta el censo para establecer quiénes tienen… pic.twitter.com/Sanp1ylw2T — ElTrino.Co (@EltrinoCo) July 26, 2025

Los 603 deportados de Ecuador a Colombia llegaron entre el viernes 25 y el sábado 26 de julio, y se espera que los siguientes 500 lleguen entre el miércoles y jueves de esta semana. Los presos colombianos tienen vetado el acceso a Ecuador por los próximos 40 años.

Esta acción responde a la política del presidente Daniel Noboa para disminuir el crimen organizado en el país y reducir la sobrepoblación carcelaria. Desde 2024, Noboa dio la orden de comenzar la repartición de presos extranjeros, que en ese momento sumaban 3.200, en su mayoría colombianos y venezolanos, según lo reporta Caracol Radio.

