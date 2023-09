Dar a luz en el techo de un tren hacia EE. UU.: la historia de Johandri Pacheco

La frontera norte de México refleja la nueva crisis humanitaria que vive el país ante una nueva oleada migratoria, que ha derivado en suspensiones de trenes de carga por accidentes con migrantes, protestas y el choque de extranjeros con autoridades mexicanas y estadounidenses. Foto: EFE - Luis Torres

Johandri Pacheco tiene 23 años y es de Venezuela. A los 18 años comenzó su vida como migrante, escapando de la crisis económica y humanitaria en su país de origen. Con siete meses de embarazo, salió de Chile y emprendió su camino hacia Estados Unidos, para que su hija Mía pudiera nacer allí. Dio a luz en la red ferroviaria La Bestia, en el techo de un tren.

Con ocho meses y medio de embarazo, Pacheco se subió a un tren con un dolor en la barriga. Tuvo que trepar por una escalera para poder sentarse en el techo del tren, que había esperado por cinco días en Irapuato, sobreviviendo con la alimentación que las personas repartían a migrantes en el puente.

Johandri esperaba que su hija pudiera nacer en Estados Unidos. Cuando un bebé nace en terreno estadounidense, recibirá la nacionalidad inmediatamente, sin importar el estatus de sus padres. Junto con su familia, buscaba llegar a Matamoros, el último paso para poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Según el médico que le había hecho el control prenatal, tendría 12 días para lograr su cometido.

“Una amiga me metió miedo, me dijo que si daba a luz en México me iban a devolver a la frontera con Guatemala e iban a registrar a mi hija como guatemalteca”, le dijo Pacheco a la BBC.

La familia inició su viaje en Chile, con US$700. En mes y medio recorrieron Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Se subieron a autobuses, de los que las autoridades los bajaron repetidas veces, cruzaron el Tapón del Darién.

“Con la niña en la barriga, tenía mis dos brazos y mis dos piernas para agarrarme de los árboles y atravesar los ríos del Darién, que era una de las partes más difíciles del recorrido. Pero si la llevaba en brazos sería imposible”, aseguró.

El tramo más difícil fue el de México, donde les tocaba caminar todos los días durante cinco o seis horas. Trataron de estafarlos y robarlos, pero la familia mantenía la esperanza de poder llegar a Estados Unidos. Al subirse en el tren, acomodaron unos cartones que tenían y se durmieron. Pero a las dos de la mañana, el dolor en el vientre levantó a Johandri.

A las cinco de la mañana, cuando era inminente que la bebé venía, José Gregorio, la pareja de Johandri, pidió a los otros migrantes que le ayudaran a alertar al conductor. Entre las personas que estaban sentadas en el techo, había un paramédico venezolano. Él llamó a su esposa, una enfermera, que guio todo el proceso.

Paola Nadine Cortés, una abogada y activista de Agenda Migrante, recibió la foto del cartel que había usado José Gregorio para pedir ayuda. Coordinó con Protección Civil para que la ayudaran a habilitar un servicio de emergencia con el que pudieran asistir a Johandri. Cuadraron que el tren en el que venía la familia pararía un tiempo para que pudieran bajarlos.

“El maquinista me dijo que eran diez minutos contados con reloj. Si no lograban sacarla en ese tiempo, el tren seguiría su camino”, le contó Cortés a la BBC.

No lo lograron, pero el tren se detuvo más adelante. La abogada obtuvo la autorización de la empresa Ferromex y el equipo de Protección Civil pudo bajar a Johandri. La trasladaron hacia el Hospital General de Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, México. La bebé nació sin más contratiempos el viernes 25 de agosto.

Johandri cuenta que está agradecida con el trabajo de las organizaciones humanitarias y de Protección Civil. Las autoridades migratorias de México la visitaron en el hospital, le otorgaron la nacionalidad mexicana a Mía y le dijeron a la familia que podría tener un estatus legal en el país.

“Aunque podemos quedarnos en México, no he perdido el sueño de llegar a Estados Unidos”, dijo.

La frontera entre Estados Unidos y México es uno de los pasos a los que más llegan migrantes en todo el mundo. Tras la administración de Donald Trump, quien implementó duras políticas migratorias, en el 2020 creció el número de personas que llegaban a la frontera. El gobierno de Joe Biden ha aumentado el número de agentes fronterizos, esperando que esto ayude a regular el paso. Sin embargo, personas que escapan de difíciles situaciones en sus países de origen siguen esperando poder cruzar la frontera.

