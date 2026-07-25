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De defender a narcotraficantes a declararles la guerra: NYT sobre Abelardo de la Espriella

Mientras vivía en Miami, Abelardo de la Espriella representó a acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Él mismo fue investigado por las autoridades de EE. UU., aunque nunca se le imputaron cargos. Artículo completo de The New York Times.

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Annie Correal y David Ovalle | The New York Times
25 de julio de 2026 - 08:34 p. m.
Presidente electo de Colombia durante la reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en la ciudad de Cúcuta
Presidente electo de Colombia durante la reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en la ciudad de Cúcuta
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En Miami, Abelardo de la Espriella se movía en el turbio mundo de los abogados del “polvo blanco”: abogados defensores costosos que ayudan a narcotraficantes latinoamericanos acusados y a otras personas a evitar sentencias severas al convertirlos en informantes o testigos del gobierno de Estados Unidos.

Contrató a un exnarcotraficante colombiano quien, según muestran los expedientes judiciales, ayudaba a abogados del sur de Florida a conseguir ese tipo de clientes.

De la Espriella, un abogado con licencia en Colombia, viajaba con frecuencia a...

Por Annie Correal y David Ovalle | The New York Times

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De la Espriella

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Alex Saab

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baltasar(622)Hace 5 minutos
Al leer la sucinta biografía del electo presidente ciudadano norteamericano Abelardo 'El Destripador'",al principio creí que fuera redactada por El Espectador,pero mi decepción llegó cuando lei el título de la crónica,es del El New York Times.Ahora comprendo porque la ultraderecha colombiana ,desesperada por recuperar el poder del Estado,siempre al servicio de sus intereses y para su usufructo,contrato a un defensor exitoso de empresarios de la coca y mercenarios paramilitares y estafadores .
baltasar(622)Hace 5 minutos
Al leer la sucinta biografía del electo presidente ciudadano norteamericano Abelardo 'El Destripador'",al principio creí que fuera redactada por El Espectador,pero mi decepción llegó cuando lei el título de la crónica,es del El New York Times.Ahora comprendo porque la ultraderecha colombiana ,desesperada por recuperar el poder del Estado,siempre al servicio de sus intereses y para su usufructo,contrato a un defensor exitoso de empresarios de la coca y mercenarios paramilitares y estafadores .
baltasar(622)Hace 5 minutos
Al leer la sucinta biografía del electo presidente ciudadano norteamericano Abelardo 'El Destripador'",al principio creí que fuera redactada por El Espectador,pero mi decepción llegó cuando lei el título de la crónica,es del El New York Times.Ahora comprendo porque la ultraderecha colombiana ,desesperada por recuperar el poder del Estado,siempre al servicio de sus intereses y para su usufructo,contrato a un defensor exitoso de empresarios de la coca y mercenarios paramilitares y estafadores .
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