De defender a narcotraficantes a declararles la guerra: NYT sobre Abelardo de la Espriella

Presidente electo de Colombia durante la reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en la ciudad de Cúcuta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En Miami, Abelardo de la Espriella se movía en el turbio mundo de los abogados del “polvo blanco”: abogados defensores costosos que ayudan a narcotraficantes latinoamericanos acusados y a otras personas a evitar sentencias severas al convertirlos en informantes o testigos del gobierno de Estados Unidos.

Contrató a un exnarcotraficante colombiano quien, según muestran los expedientes judiciales, ayudaba a abogados del sur de Florida a conseguir ese tipo de clientes.

De la Espriella, un abogado con licencia en Colombia, viajaba con frecuencia a...