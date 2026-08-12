De guardaespaldas a figura clave del poder: el ascenso de Raúl Rodríguez Castro

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en el museo de Fidel Castro en La Habana el 30 de junio de 2026. Fernández de Cossío calificó de “calumnias” las acusaciones contra Raúl G. Rodríguez Castro relacionadas con una red de contrabando.
Foto: NYT - LISETTE POOLE GONZALEZ
Hace una década, Raúl Castro estaba en una visita de Estado oficial en París como presidente de Cuba cuando un guardaespaldas fornido que iba con él llamó la atención.
El hombre se mantenía tan cerca de Castro cuando caminaban por la alfombra roja en el Palacio del Elíseo que un miembro de la guardia de honor francesa intentó jalarlo hacia atrás.
Incluso François Hollande, presidente de Francia en ese momento, le hizo una seña para que retrocediera.
El escolta de seguridad que no dejaba de colarse en las fotos oficiales era nada menos que el...
Por David C. Adams y Frances Robles | The New York Times
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