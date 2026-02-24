De Jalisco al Catatumbo: las redes del CJNG que llegan hasta Colombia y están en suspenso

Se observa a miembros del ejército a bordo de camionetas junto a un automóvil incendiado utilizado para bloquear carreteras mientras el capo de la droga mexicano "El Mencho" Foto: AFP - ULISES RUIZ

Son días claves en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país y que ahora se enfrenta a la incertidumbre de la sucesión en el liderazgo y la organización de los múltiples negocios ilegales en los que se desenvuelve en toda Latinoamérica. Su arquitectura llega hasta Colombia y Ecuador, y tiene nexos con distintas problemáticas criminales en toda la región.

No es solo el cambio de dominio o de un patrón. Por la...