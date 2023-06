De la coca al yogur de café: historias de resiliencia y emprendimiento en Cartagena

El “Encuentro Nacional Colombia Emprende Sostenible III” generó ventas de más de $20 millones. / Cortesía de Maité Peralta Foto: Mercy Corps - Maite Peralta

Se quedó mirando el mar y dijo: “Es algo exótico y hermoso, no se puede ver dónde termina en el infinito, pero mira cómo llega a las murallas. Estoy muy contento de estar en Cartagena”, dice Yamith Palechor, quien llegó desde El Tambo, en Cauca, llevando consigo su yogur de café Aromas de Munchique”.

Este es su producto estrella, elaborado con la cereza de la cáscara del café, y es parte de su emprendimiento, uno de los 71 presentados en el “Encuentro Nacional Colombia Emprende Sostenible III”, organizado por Mercy Corps en colaboración con la Alcaldía de Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, Pulso Verde y el Centro de Convenciones en el sector amurallado.

Palechor solía dedicarse al cultivo de la hoja de coca en Cauca, donde experimentó de cerca la muerte, la presión de los grupos armados, la violencia y el olvido. Sabía que necesitaba un cambio. Ahora es una persona tranquila, sin las marcas que deja esa actividad.

Hoy, es feliz junto a su esposa Leyra y sus dos hijos, disfrutando de la nueva vida que encontró con el apoyo de Mercy Corps, organización no gubernamental presente en Colombia desde 2005, que ha establecido alianzas con el sector público, privado y la sociedad civil.

“Estamos afectados por la contaminación ambiental generada por los cultivos de coca. Al observar las consecuencias en nuestro entorno, flora y fauna, nos damos cuenta de que existen alternativas diferentes y de cómo cambiar nuestra forma de vida”, dice Yamith a El Espectador, compartiendo su historia de emprendimiento.

Su yogur encierra los secretos aprendidos de la tradición de los abuelos, con variedades y preparaciones antiguas. Yamith trabaja en colaboración con su familia. Llegó a Cartagena gracias a Mercy, con su bebida traída desde el Cauca, al calor del Caribe colombiano, pero sobre todo con una historia de cambio y resiliencia que comparte en este encuentro nacional.

Esta tercera feria de emprendimiento y negocios se convirtió en un escenario para el desarrollo y los desafíos. Entre los diversos participantes, incluyendo a migrantes venezolanos formalizados, se buscaba fortalecer y crear modelos de negocios innovadores que mantengan el equilibrio medioambiental y el progreso social. En dos días de conferencias, encuentros y conexiones asistieron 1.115 personas, generando ventas cercanas a los $20 millones.

Jennifer Daum, directora de País en Mercy Corps, se muestra feliz con su trabajo en Colombia debido a las oportunidades de apoyo que se presentan. Destaca que la organización trabaja de la mano con las entidades gubernamentales en todos los niveles y afirma que las comunidades piden que permanezcan y espera el momento en que el Estado tenga la capacidad de asumir todo lo que están haciendo.

“Sabemos que en algún momento el Estado va a tener la capacidad de asumir todo lo que estamos haciendo, estaremos felices de que llegue ese día”, señala.

En Colombia aún hay mucho por hacer, afirma Daum, quien habla mientras ayuda a una niña venezolana de once años con su almuerzo, cuya madre participa en el evento. “Me gustaría ver a más población venezolana con empleo formal. No es fácil, pero finalmente proporciona una mayor estabilidad para las familias”, explica Daum.

Además, espera poder entregar los títulos de propiedad pendientes de tierras y seguir trabajando en zonas como el Catatumbo, donde ha estado involucrada en la construcción de la paz. Previo a la feria, Mercy Corps se reunió con sus aliados para presentarles el balance de sus líneas de acción. Solo en uno de sus programas, llamado “VenEsperanza”, desde octubre de 2022 hasta abril de este año han atendido a 3.000 hogares, apoyando a 10.000 personas y entregando US$915.000 a los beneficiarios.

Durante el evento también se enfatizó la importancia de garantizar el acceso y los derechos de propiedad de la tierra, utilizando como ejemplo El Tambo en el departamento del Cauca. Hasta el momento, se han entregado 323 títulos de propiedad y 944 familias han reemplazado los cultivos de coca por otros productos, como el café, con una inversión de $8.410.284 dólares estadounidenses.

Paralelo a esto, el programa “Avanzando El Futuro” ofrece servicios de salud, medios de vida y protección a un 70 % de migrantes venezolana en Antioquia, Bolívar y Cesar. Anjalina Sen, donante importante en los procesos de Mercy Corps y miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos, camina por la feria haciendo preguntas a los responsables de los emprendimientos. Lleva cuatro años en el país, trabajando en asistencia humanitaria para refugiados y migrantes.

Sen comparte su experiencia y destaca que invertir en la integración social es una estrategia exitosa que beneficia a la economía colombiana. Además, resalta el trabajo realizado en emprendimientos verdes. “Acá este ha sido un éxito que necesita recursos multianuales, de nuestra parte lo que hemos estado desarrollando son ciclos de fondos, son más largos y que acomodan programas que tengan muchas partes, porque lo que veremos es que una persona no va a tener éxito si no logra recuperar su dignidad”. Yamith mira las murallas. Está complacido con su nueva vida y no le gustan las fotos. Recuerda que en Mercy Corps se está construyendo un futuro más fuerte, como el mar que contempló por primera vez.

