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De la Espriella se encuentra con la Constitución ante la idea de sacar a Colombia de la ONU

El presidente electo se encuentra con un andamiaje institucional que dificultaría sacar al país de espacios como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, además de que Colombia tiene varios compromisos con agencias internacionales y, de salirse de esos espacios, correría el riesgo de convertirse en un Estado paria.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
24 de junio de 2026 - 12:00 p. m.
Abelardo de la Espriella dijo que buscará ingresar al Escudo de las Américas, una iniciativa de Donald Trump.
Abelardo de la Espriella dijo que buscará ingresar al Escudo de las Américas, una iniciativa de Donald Trump.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Directorios de izquierda, extremadamente burocráticos y gasto innecesario para el país. Así fue como Abelardo de la Espriella, en su faceta de candidato a la Presidencia, se refirió a espacios multilaterales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Ahora, como mandatario electo de Colombia, falta por ver cuál es la posición que tomará con respecto a ellas, mientras que desde ya ha emprendido acciones encaminadas a generar un acercamiento con Estados Unidos. Eso, sin embargo, no resta la importancia para el...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
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Bukaros(25772)Hace 18 minutos
El pais tendr aun mandatario "paria"
Ulises20(10892)Hace 27 minutos
Problema: ADLE ya se arrodilló ante Trump, antes lo había hecho la Constitución de USA esa que Trump no respeta ¿Será que respetará nuestra Constitución? y ¿sus colaboradores, simpatizantes o adeptos serán capaces de impedirle que haga trizas al modelo democrático imperfecto que tenemos, pero posible de mejorar en Colombia? En cuanto a que el hombre cambie, recurro a la sabiduría popular: "El que nace barrigón, aunque lo tallen".
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