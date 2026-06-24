De la Espriella se encuentra con la Constitución ante la idea de sacar a Colombia de la ONU

Abelardo de la Espriella dijo que buscará ingresar al Escudo de las Américas, una iniciativa de Donald Trump. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Directorios de izquierda, extremadamente burocráticos y gasto innecesario para el país. Así fue como Abelardo de la Espriella, en su faceta de candidato a la Presidencia, se refirió a espacios multilaterales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Ahora, como mandatario electo de Colombia, falta por ver cuál es la posición que tomará con respecto a ellas, mientras que desde ya ha emprendido acciones encaminadas a generar un acercamiento con Estados Unidos. Eso, sin embargo, no resta la importancia para el...