De la Espriella se reune con Bernie Moreno de EE. UU: el senador volverá para la posesión

El senador estadounidense, Bernie Moreno, tras su encuentro con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo particular - Archivo Particular

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Las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington comenzaron a moverse a una gran velocidad tras el balotaje del domingo. El senador estadounidense por el Partido Republicano, Bernie Moreno, consolidó el respaldo de la administración de Donald Trump al presidente electo, Abelardo de la Espriella, mediante una reunión presencial celebrada este lunes en Barranquilla.

“Colombia verá un renacimiento energético como nunca antes lo han experimentado”, dijo Moreno tras el encuentro, augurando un giro drástico en la economía nacional.

“Esta mañana tuve la oportunidad de felicitar al presidente electo. Lo visité personalmente para celebrar su épica victoria: la mayor participación electoral en la historia de Colombia. Hablamos largo y tendido sobre la migración irregular e inmediatamente coincidió en que cualquier ciudadano colombiano que solicitara asilo debía regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad”, dijo Moreno en un mensaje.

“Para que quede claro: Estados Unidos da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes de asilo falsas, son sometidos a un riguroso proceso de verificación, aprenden nuestro idioma, se integran y no socavan nuestra política exterior. Venir a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, agregó.

El congresista de origen colombiano, quien estuvo en el país desempeñándose como observador internacional durante la jornada de la segunda vuelta presidencial, fue el puente definitivo para abrir los canales de comunicación con la Casa Blanca.

El propio senador reveló que sirvió como intermediario directo para enlazar telefónicamente a Donald Trump con De la Espriella en una conversación que calificó como “sumamente positiva”, en la cual el mandatario norteamericano felicitó al jurista y le extendió una invitación formal para visitarlo en Washington, prometiendo una amistad bilateral fuerte y duradera.

Una alianza estratégica de cara al próximo 7 de agosto

La figura de Moreno no se diluirá pronto en la reestructuración de la relación. El propio senador confirmó que regresará a Bogotá para liderar la delegación oficial de los Estados Unidos que asistirá a la posesión presidencial el próximo 7 de agosto. El congresista insistió en que el gobierno norteamericano se encuentra completamente listo para apoyar el desarrollo local y ayudar a cumplir las metas de prosperidad económica esbozadas por De la Espriella.

Al abordar el impacto que tendrá el cambio de gobierno en el panorama regional, el legislador recordó las palabras que pronunció a su arribo al territorio colombiano, instando al electorado a elegir seguridad, prosperidad, unidad y la defensa de las instituciones democráticas.

Elogios a la Registraduría de Colombia y palabras sobre Petro

Antes del encuentro con De la Espriella, Moreno sorprendió al referirse a la situación jurídica del mandatario saliente, Gustavo Petro. Al ser interrogado sobre si la justicia estadounidense contempla retirar a Petro de la Lista Clinton, manejada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el senador republicano le dijo a Caracol Radio que considera ese escenario como “posible y probable”.

Moreno matizó su declaración señalando que el jefe de Estado saliente quiere mucho al país y se mostró confiado en que garantizará una transición institucional transparente y pacífica durante las próximas semanas.

El senador también llenó de elogios el desempeño logístico de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral (CNE) al catalogar la jornada de votaciones como una muestra de eficiencia ejemplar.

La solidez del sistema local motivó a Moreno a anunciar una invitación oficial para que el registrador Hernán Penagos y el director del CNE, Cristian Quiroz, viajen al Congreso de los Estados Unidos en calidad de testigos técnicos, pues busca “contrastar” la agilidad del modelo colombiano frente al sistema de votación del estado de California, el cual no dudó en tildar como una “ridículo” y sobre el que pidió profundas reformas. De cara a las elecciones de medio término de noviembre, dicho estado se perfila como uno de los territorios clave para que los republicanos no pierdan la mayoría en la Cámara de Representantes.

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