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De la Espriella y la CPI: lo que está en juego si Colombia sale del tribunal internacional

Si se llegara a concretar el retiro del país de la corte, se abriría una discusión constitucional importante, además de que se pondría en juego la cooperación judicial y la reputación de Colombia. Le explicamos.

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Redacción Mundo
19 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere sacar a Colombia de espacios multilaterales.
El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere sacar a Colombia de espacios multilaterales.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En sus primeros días de Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ha tomado decisiones que ponen a Colombia en una posición vulnerable ante el multilateralismo. Lo hizo apenas inició su administración con la decisión de reconocer la soberanía de Israel en los Altos del Golán, yendo en contra del derecho internacional y el consenso mundial alrededor de ese territorio sirio que está bajo ocupación. Ahora, una semana después, persisten las dudas sobre el futuro de Colombia como país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI). Según...

Por Redacción Mundo

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Gilberto R.M.(54899)Hace 1 hora
Tiene que ser uno muuuy hijo/e/pu/ta para abrirle las puertas al "DESTRIPADOR" de seres humanos en GAZA.
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