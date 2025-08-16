De la Guerra Fría a la “paz caliente”: las líneas rojas entre Trump y Putin en Venezuela

Vladimir Putin y Donald Trump se reunieron en Alaska. Foto: EFE - GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

América Latina es, hasta ahora, la única zona del mundo libre de tensión nuclear en el último año. En Oriente Medio, el conflicto entre Irán e Israel, en el que participó Estados Unidos abiertamente con ataques a instalaciones nucleares iraníes, desató una nueva crisis que, aunque se ha diluido entre otros titulares, sigue activa.

En mayo, India y Pakistán pusieron a todos en alerta tras un conflicto que escaló con rapidez en la región de Cachemira. En Europa del este, en la central nuclear de Zaporizhzhia (Ucrania), se han mantenido...