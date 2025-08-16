No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
De la Guerra Fría a la “paz caliente”: las líneas rojas entre Trump y Putin en Venezuela

Trump y Putin mueven sus fichas. América Latina no se escapa del tablero nuclear de este período de miniguerras frías o “paz caliente”.

Camilo Gómez Forero
16 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Vladimir Putin y Donald Trump se reunieron en Alaska.
Foto: EFE - GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

América Latina es, hasta ahora, la única zona del mundo libre de tensión nuclear en el último año. En Oriente Medio, el conflicto entre Irán e Israel, en el que participó Estados Unidos abiertamente con ataques a instalaciones nucleares iraníes, desató una nueva crisis que, aunque se ha diluido entre otros titulares, sigue activa.

En mayo, India y Pakistán pusieron a todos en alerta tras un conflicto que escaló con rapidez en la región de Cachemira. En Europa del este, en la central nuclear de Zaporizhzhia (Ucrania), se han mantenido...

Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
osvito(10170)Hace 10 minutos
QUE SE ARREGLE EL ASUNTO UCRANIANO, QUE ISRAEL DEJE DE ATERRORIZAR A LOS PALESTINOS Y EEUU NO META LAS MANOS EN VENEZUELA NI EN AMÉRICA LATINA, ASI SE LOGRA LA FELICIDAD Y EL BUEN VIVIR DEL PLANETA. Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO. ASI NO MORIREMOS NI ACHICHARRADOS CON EL CARBÓN NI CON EL HIDRÓGENO.
