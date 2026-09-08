De “soplón” a la reconciliación, el camino tortuoso entre Michael Cohen y Donald Trump

Michael Cohen trabajó para Donald Trump durante años como su abogado y solucionador de problemas, un autodenominado “pitbull” que se ocupaba de los problemas empresariales y personales, y que buscaba intimidar a quienes se interponían en el camino. Foto: EFE - JUSTIN LANE

En un programa de radio el mes pasado, el presidente Donald Trump trajo de vuelta al ruedo a Michael Cohen, el antiguo solucionador de problemas que en su momento calificó como “soplón” por haber testificado en su contra. “Respeto el hecho de que te hayas retractado de todo lo que dijiste”, afirmó Trump. Después utilizó la palabra “retractarse” tres veces más.

Por si alguien se lo perdió, el presidente publicó el viernes un mensaje en las redes sociales en el que afirmaba que Cohen, testigo clave contra Trump en juicios penales y civiles, “se...