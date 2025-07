Denuncian a la ONU “riesgo de vida” de José Ferrer, opositor encarcelado en Cuba

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer habla durante una conferencia de prensa para presentar el programa mínimo "Hacia un proyecto de nación" en La Habana. Foto: AFP - YAMIL LAGE

La organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó una acción urgente ante la Relatora Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU por el “riesgo inminente para la vida” del disidente cubano José Daniel Ferrer, informó este miércoles la ONG.

La organización, con sede en Madrid, hizo una petición similar en favor del líder opositor -considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional- ante el Representante Especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, de acuerdo con un comunicado del OCDH.

“Los testimonios directos de sus familiares, quienes pudieron verlo brevemente el pasado sábado 5 de julio, constatan que el opositor (...) se encuentra extremadamente débil. Ese es el resultado de una huelga de hambre que inició el 25 de junio, en respuesta a la escalada de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que enfrenta desde su regreso a la cárcel”, sostuvo la ONG.

La denuncia identifica a cinco presuntos agresores, todos forman parte del personal de la prisión, incluido el jefe del centro penitenciario.

El domingo, la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), liderada por Ferrer, denunció que el opositor ha sido víctima de “tortura sistemática” dentro de la prisión de máxima seguridad de Mar Verde (oriente) y alertó de que su vida está “en grave peligro”.

Un día antes, los familiares de Ferrer alertaron en redes sociales que este se encuentra “en muy mal estado tras once días de huelga de hambre bajo crueles torturas, golpizas, abusos y humillaciones”.

El pasado abril, el Tribunal Supremo Popular de Cuba le revocó la excarcelación que le concedió al líder disidente en enero, como parte de un acuerdo con EE.UU. mediado por el Vaticano en el que Cuba se comprometió a sacar de prisión a 553 reos y EE.UU. a excluir a la isla de la lista de países promotores del terrorismo.

Los jueces tomaron la decisión tras considerar que el opositor no cumplió con los términos de su excarcelación. No es la primera vez que el entorno del líder de la Unpacu denuncia que ha recibido golpes dentro de la cárcel.

El pasado noviembre, familiares, ONG de derechos humanos y organizaciones de la disidencia cubana denunciaron a EFE la hospitalización de Ferrer tras recibir una “brutal golpiza” por parte del personal de la prisión.

Semanas antes de ser encarcelado de nuevo, Ferrer habló con El Espectador y afirmó que, dentro o fuera de la cárcel, seguiría luchando.

“Seguiré luchando por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y por el bienestar del pueblo cubano. Y, sobre todo, por la vida de los más necesitados en las calles de Santiago y de toda Cuba. Voy a seguir haciéndolo, incluso desde una prisión, aunque vuelva a estar confinado en una celda en solitario durante dos, tres o cinco años. No creo que el régimen dure tanto tiempo. Pero, incluso si así fuera, desde allí seguiré alzando mi voz para decir: libertad, democracia y bienestar para mi pueblo, y para todos los pueblos de América”, dijo.

El Gobierno cubano no ha informado al respecto de ese episodio, ni de este último, como tampoco lo ha hecho la prensa oficial. Un medio oficialista de difusión minoritaria aseguró en su momento que las informaciones sobre la golpiza “carecen de fundamento” y que Ferrer se encontraba en una condición “favorable”.

