Denuncian a la presidenta de Perú por ausentarse del cargo por cirugías estéticas

El semanario peruano Hildebrandt en sus Trece publicó una investigación en la que asegura que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se ausentó de su cargo durante 12 días entre junio y julio de 2023 para realizarse una rinoplastia y otras intervenciones quirúrgicas de rejuvenecimiento en el rostro.

De acuerdo con la investigación, el 28 de junio de 2023 fue la última aparición pública de la presidenta y, al parecer, habría retomado sus funciones 12 días después (el 10 de julio) por los días de reposo de un postoperatorio.

“Definitivamente fue por un tema estético y no por motivos de salud”, dijo la reportera Sonia Suyón, autora del trabajo, información confirmada por diversas fuentes de Palacio. “El 5 de julio hubo un Consejo de Ministros y nos informaron que ella no estuvo presente”, indicó.

Según recogió el diario El País, el pódcast La Encerrona pudo constatar que los videos que publicó el despacho presidencial en sus cuentas oficiales sobre la mandataria en distintos eventos durante esos días no eran actuales, sino pasados. Según narra el medio, por ejemplo, el 1.° de julio hay un post en la plataforma X de la jefa de Estado junto a alumnos de un colegio de la región Lambayeque. Pero en la cuenta de Flickr de Presidencia están las mismas imágenes, con fecha del 23 de junio. Como esa, habría más publicaciones con una notoria diferencia de tiempo. “Palacio de Gobierno publicó imágenes pasadas para tapar la falta de apariciones públicas de Dina Boluarte, y así confundirnos”, dijo Jonathan Castro, editor general de La Encerrona, según El País.

Al parecer, el doctor que la operó es Mario Cabani Ravello, uno de probada reputación que ha intervenido quirúrgicamente a más de una figura pública de Perú como las conductoras Magaly Medina y María Pía Copello.

Por su parte, la congresista peruana Ruth Luque, del partido Cambio Democrático-Juntos, solicitó al secretario general de la Presidencia, Enrique Vilchez, la entrega de un folio que incluía la agenda presidencial del 29 de junio al 09 de julio de 2023, documentación sobre el descanso médico de Boluarte, ajustes a sus haberes durante este periodo y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros.

“Lamento que ante los ojos del país la señora se atreva a hacer cirugías plásticas y nadie diga nada. Ha habido una cantidad de días donde se ha sometido a un conjunto de cirugías. Puede ser una decisión personal, pero la pregunta de fondo es quién estuvo a cargo de la Presidencia esos días”, manifestó Luque, según recogió NTN 24.

El portavoz del gobierno, Fredy Hinojosa, no dio explicaciones sobre el tema, argumentando el “derecho a la intimidad” de la mandataria. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó el miércoles que la mandataria se haya ausentado de sus actividades “desde que yo colaboro con ella”, aunque no dijo si fue sometida o no a una operación.

El encargado Adrianzén agregó que “la presidenta de la República nunca se ha ausentado. De hecho, desde que yo colaboro con ella, al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente por asistir presencialmente a diferentes actividades. Puedo informar que la presidenta se encuentra convaleciente aún de una afección pulmonar severa. El último fin de semana ha sido asistida por médicos”.

Esta sería una denuncia más contra la presidenta acusada de presunto enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo impropio.

