Denuncian pésimas condiciones de salubridad en cárcel Alcatraz de los caimanes

AME2511. OCHOPEE (ESTADOS UNIDOS), 12/07/2025.- Personas sostienen carteles durante una manifestación este sábado, frente el centro de detención de migrantes 'Alligator Alcatraz' en Ochopee (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera Foto: EFE - Giorgio Viera

Grupos civiles denunciaron este viernes la insalubridad del nuevo centro de detención migratorio ‘Alligator Alcatraz’ y dieron cuenta de al menos seis personas hospitalizadas debido a las agrestes condiciones que ofrece el humedal de los Everglades que rodea las carpas que albergan a cientos de inmigrantes.

La Florida Immigrant Coalition (FLIC) señaló que el campamento, inaugurado el pasado 1 de julio por el presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, alberga a “más de 1.000 hombres en carpas vulnerables a inundaciones”.

“El campamento de internamiento es una atrocidad en nuestra comunidad”, manifestó en un comunicado Tessa Petit, directiva FLIC.

Agregó que el concepto es “moralmente repugnante porque imita campos de concentración” y las condiciones en las que se mantiene a las personas detenidas “generan graves preocupaciones médicas”.

Detalló que los sistemas de baño y fregadero, si no se limpian adecuadamente, pueden provocar contaminación ambiental grave y alertó sobre la falta de control de temperatura dentro de “las jaulas”.

“La exposición prolongada al calor no solo facilita la propagación de gérmenes y virus, sino que puede causar problemas graves de salud, incluso paro cardíaco”.

Fresco Steez, portavoz de Dream Defenders, denunció que el centro está en el corazón de un ecosistema en peligro y urgió a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, a cerrarlo.

“Los detenidos reportan dormir en espacios hacinados, beber agua de salidas conectadas a los inodoros, exposición constante a la luz, y negación de atención médica. Además, se han registrado desbordes de aguas negras que inundan las jaulas con heces”, señala la nota.

“Al encarcelar a personas inocentes en carpas rodeadas de cercas y alambre de púas, sin saneamiento adecuado, esto no es otra cosa que un campo de concentración. Es una crisis de salud pública que se desarrolla en nuestro propio patio trasero”, expresó en la nota el doctor Armen Henderson, director ejecutivo de Dade County Street Response.

El comunicado alude a un estudio de la Escuela de Salud Pública de Yale, que reveló que la zona está infestada con más de 7 mil millones de mosquitos, muchos de los cuales portan virus peligrosos como el del Everglades, Zika, dengue y Nilo Occidental.

Las autoridades lo niegan

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, negó este viernes que los migrantes detenidos en ‘Alligator Alcatraz’ estuvieran expuestos a este tipo de condiciones y sostuvo que a los reclusos se les había dado la oportunidad de autodeportarse “con todos los gastos pagados” antes de ingresar al centro.

Sobre las críticas respecto a la calidad de la comida que reciben los migrantes allí, DeSantis también negó que esta se encontrara en mal estado, y aseguró que “es la misma comida que reciben los trabajadores del centro”.

Por último, indicó que para la Administración sería preferible que los reclusos se autodeportaran, señalando que es “más barato que tener que pasar por el proceso” actual.

