Deportar migrantes en Colombia no es tan fácil como pretende el presidente De la Espriella

Yoamni Navarro (C), de 20 años, carga a un bebé en su casa en el asentamiento humano La Fortaleza, cerca de Cúcuta. Foto: AFP - SCHNEYDER MENDOZA

Con su anuncio de “colombianos primero”, el presidente Abelardo de la Espriella comienza a transformar más de una década de política migratoria en Colombia, marcada por su condición de país receptor y por un historial de regularización de esta población que se remonta, al menos, a los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. El presidente ordenó la deportación de migrantes irregulares al pedir a las autoridades migratorias del país “localizar a los inmigrantes ilegales”. Conviene empezar esta discusión bajo una premisa...