Derrota histórica para Trump: Corte Suprema anula la mayor parte de sus aranceles

En un fallo trascendental para el gobierno, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal determinó que el mandatario excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para remodelar el comercio global de manera unilateral.

El fallo representa un golpe directo a la estrategia económica de la administración republicana. Trump ha defendido el uso de aranceles como una herramienta vital para la seguridad nacional. Sin embargo, el tribunal dejó claro que la facultad de imponer impuestos y aranceles reside constitucionalmente en el Congreso.

El presidente de la Corte, John Roberts, fue quien redactó la opinión de la mayoría, subrayando la limitación del poder ejecutivo sobre la política fiscal.

“No reclamamos ninguna competencia especial en asuntos de economía o asuntos exteriores... Reclamamos solo, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. Cumpliendo ese papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”, escribió Roberts.

Roberts también calificó como una “expansión transformadora” la visión del Gobierno de que el presidente puede fijar aranceles ilimitados a voluntad.

“Es revelador que, en el medio siglo de existencia de la IEEPA, ningún presidente haya invocado el estatuto para imponer aranceles, y mucho menos aranceles de esta magnitud y alcance”, añadió.

A pesar del consenso mayoritario, los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh expresaron su desacuerdo.

¿Qué sigue para los aranceles de Trump?

Según The Hill, la anulación de los aranceles a Canadá, México y China, así como los denominados “aranceles recíprocos”, abre la puerta a una ola masiva de reclamaciones legales para recuperar los millones de dólares que han pagado en aranceles. Empresas como Costco, Toyota y Revlon ya habían presentado demandas preventivas. Se estima que el gobierno podría verse obligado a reembolsar más de USD 175.000 millones recaudados bajo esta ley.

Es importante precisar que el fallo no elimina todos los gravámenes. Los aranceles específicos para sectores como el acero, el aluminio y el cobre, que se basan en otras autoridades legales, permanecen vigentes.

La noticia provocó una reacción inmediata en Wall Street, según NBC. El índice S&P 500 pasó de operar en rojo a subir un 0.5 %, mientras que el Nasdaq saltó un 0.6 % pocos minutos después de conocerse el veredicto. La solidez del dólar también se fortaleció frente a divisas como el euro y el yen, interpretada como una señal de confianza de los inversores ante la estabilidad jurídica recuperada.

