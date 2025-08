Derrumbe en mina de Chile pasa a tragedia: todos los cinco mineros murieron

Un camión pasa junto a una señal de emergencia a la entrada de la mina El Teniente, una mina de cobre de Codelco en la comuna de Machalí, cerca de Rancagua. Foto: AFP - RAUL BRAVO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los restos de cinco mineros atrapados en un derrumbe en la mina subterránea de cobre El Teniente, en Chile, fueron encontrados este domingo, informó la compañía.

Con 4.500 km de galerías interiores, El Teniente es el yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta, propiedad de la cuprífera estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre.

“Durante las últimas horas, hemos logrado rescatar cuatro cuerpos. El primero, el sábado en la tarde, y durante la madrugada (del domingo), se sumaron otros tres”, dijo a la prensa el gerente del yacimiento, Andrés Music. El último fue encontrado en la tarde del domingo.

Todos los mineros fueron encontrados en el mismo lugar donde el jueves ocurrió un derrumbe ocasionado por un “evento sísmico”, cuyo origen -natural o generado por las perforaciones- aún se investiga.

Al menos 100 rescatistas participan en las labores de rescate de uno de los accidentes más trágicos en la mina El Teniente en las últimas tres décadas.

Las actividades de la mina se encuentran paralizadas desde el viernes tras una orden emitida por el Ministerio de Minería para facilitar la búsqueda.

El Teniente produjo el año pasado 356.000 toneladas del metal, el 6,7% de todo el cobre de Chile, su mayor productor mundial, con 5,3 millones de toneladas anuales.

La mina está ubicada en la ciudad de Rancagua, a 100 km al sur de Santiago.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com