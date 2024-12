Descubren la identidad de la mujer que fue quemada viva en el metro de Nueva York

Unas personas salen de los andenes de la terminal del metro en la estación Gran Central en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Ángel Colmenares

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) descubrió la identidad de la mujer que este mes fue quemada viva en el metro de Nueva York presuntamente por un guatemalteco, según publican este martes varios medios locales.

La Policía identificó a la mujer como Debrina Kawam, de 57 años, una residente de Nueva Jersey, como la víctima del ataque, de acuerdo con The New York Times y la CNN.

El ataque, que quedó registrado en video, se produjo en la mañana del 22 de diciembre, cuando un hombre quemó a Kawam, que estaba dormida en un vagón, el sospechoso luego se bajó y se sentó en un banco en el andén del metro, mirando fijamente cómo el humo y las llamas tomaban a Kawam.

El video del incidente también muestra como el hombre -identificado como Sebastián Zapeta-Calil- se volvió a acercar a Kawam, pero en vez de tratar de apagar el fuego, agitó una camisa frente a ella, aparentemente para avivar las llamas.

The New York Times apunta que las autoridades no creen que Kawam y Zapeta-Calil se conocieran -ya que ella ya estaba en el tren cuando él subió- y que la gente suele dormir en los trenes del metro cuando hace frío, la temperatura exterior la mañana en que mataron a Kawam era de -8 grados centígrados.

La foto de Zapeta-Calil fue difundida y el treintañero fue detenido este mes gracias a la ayuda ciudadana.

