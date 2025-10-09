Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Desde EE. UU. aseguran que habría colombianos en embarcaciones bombardeadas

El presidente de Colombia dijo el miércoles que la lancha bombardeada era colombiana y llevaba pasajeros del país. “Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió en X.

Julie Turkewitz y Robert Jimison /The New York Times
09 de octubre de 2025 - 07:00 p. m.
Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una embarcación en llamas luego de ser atacada en el mar Caribe.
Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una embarcación en llamas luego de ser atacada en el mar Caribe.
Foto: EFE - @realDonaldTrump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles que su gobierno creía que en una de las embarcaciones bombardeadas recientemente por Estados Unidos en su campaña contra presuntos narcotraficantes viajaban ciudadanos colombianos.

“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe”, escribió Petro en X. “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era...

Por Julie Turkewitz y Robert Jimison /The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Caribe

Venezuela

Niclás maduro

Estados unidos Y Venezuela

 

Alan Botero(5584)Hace 6 minutos
Que podra estar haciendo una lancha rapida en el mar caribe, podrian ir colombianos o venezolanos, no importa
Andrés(au4pm)Hace 10 minutos
"Desde EE. UU. aseguran que habría colombianos en embarcaciones bombardeadas"???? Cuál aprendiz escribió este titular? El artículo no hace referencia al titular amarillista. Qué pasa, Fidel?
Andrés(au4pm)Hace 10 minutos
"Desde EE. UU. aseguran que habría colombianos en embarcaciones bombardeadas"???? Cuál aprendiz escribió este titular? El artículo no hace al titular amarillista. Qué pasa, Fidel?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.