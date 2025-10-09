Desde EE. UU. aseguran que habría colombianos en embarcaciones bombardeadas

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una embarcación en llamas luego de ser atacada en el mar Caribe. Foto: EFE - @realDonaldTrump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles que su gobierno creía que en una de las embarcaciones bombardeadas recientemente por Estados Unidos en su campaña contra presuntos narcotraficantes viajaban ciudadanos colombianos.

“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe”, escribió Petro en X. “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era...