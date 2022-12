Desde Harvard, Claudine Gay hace “historia en la academia”

Claudine Gay ha sido profesora de gobierno y de estudios africanos y afroamericanos en la Universidad de Harvard, de donde obtuvo un doctorado en 1998. Foto: AFP - AFP - HARVARD UNIVERSITY - STEPHANIE MITCHELL

Después de casi treinta años, Claudine Gay se paró nuevamente ante la comunidad académica de Harvard, pero no como la estudiante que obtuvo de allí un doctorado en 1998, o como la decana de la Facultad de Artes y Ciencias, sino como la nueva presidenta designada por la escuela de la Ivy League. Harvard hizo “historia académica. Esta es una victoria para la diversidad y la excelencia”, escribió por correo a The New York Times Henry Louis Gates Jr., director del Centro Hutchins para la Investigación Africana y Afroamericana de la universidad.

Creciendo en Nueva York, hija de padres haitianos, quienes consideraron que “debía convertirse en ingeniera, doctora o abogada”, como ella misma lo afirmó al medio estadounidense, y quienes nunca se imaginaron que la academia sería el curso de su vida profesional y adulta, aprendió de ellos que “la educación abre todas las puertas”. Tan es así que obtuvo una licenciatura en economía de la Universidad de Stanford en 1992 y un doctorado en ciencias políticas del departamento de gobierno de Harvard en 1998. En la primera, entre 2000 y 2006, fue profesora asistente y profesora asociada de ciencias políticas, y en la segunda fue profesora de gobierno y de estudios africanos y afroamericanos. En Harvard, sus investigaciones se han centrado en cómo la elección de funcionarios minoritarios afecta la percepción de los ciudadanos sobre el gobierno, la cooperación entre grupos minoritarios y cómo los programas de movilidad de viviendas afectan la participación política de los pobres, según informó la universidad.

En años recientes, Gay ha estado involucrada en varios asuntos que han generado tensiones dentro de Harvard. Algunos profesores firmaron una carta abierta tras la decisión de disciplinar a John L. Comaroff, profesor de estudios afroamericanos y antropología, luego de conocer unas acusaciones de conducta sexual inapropiada. Una investigación de la universidad encontró que Comaroff se involucró en una conducta verbal que violaba las políticas de la institución, pero no confirmó las afirmaciones de contacto sexual no deseado. La universidad fue demandada y la mayoría de los profesores se retractaron de poner sus nombres en la carta.

Además, según se lee en The New York Times, Gay también estuvo en medio de la controversia por la decisión de negar la titularidad a Lorgia García Peña, una profesora de lengua y literatura romance, que es latina y de raza negra. Varios maestros firmaron unas cartas en forma de protesta, argumentando discriminación en casos de titularidad. Una revisión ordenada por Gay confirmó la decisión en octubre del 2021.

Tras un proceso de varios meses, en el que se tuvieron en cuenta cerca de 600 candidatos, Gay fue la elegida, convirtiéndose en la primera persona de raza negra y en la segunda mujer en ser nombrada como presidenta de Harvard, cargo que asumirá el 1 de julio del 2023. En ese momento, la universidad recibirá una decisión por parte de la Corte Suprema que puede obligarla a revisar sus procesos de admisión, criticados por favorecer a los candidatos blancos y ricos. Precisamente, en unas declaraciones dadas al periódico The Harvard Crimson, dijo que la universidad se mantendría “inquebrantable en nuestro compromiso de construir y nutrir una comunidad universitaria diversa y vibrante”.

