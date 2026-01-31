¿Desescalada entre Irán y Estados Unidos? Trump anuncia diálogos entre ambos países

Iraníes caminan cerca de un enorme cartel anti-EE.UU. colgado en la plaza Enqelab en Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán “está hablando” con su administración, en momentos en que Teherán parece querer privilegiar la diplomacia ante la amenaza de Washington de lanzar ataques militares.

Irán “está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá”, dijo Trump a Fox News.

“Están negociando”, añadió.

El mandatario indicó que los aliados de Estados Unidos en la región no han sido informados sobre los planes de posibles ataques por razones de seguridad.

El republicano ha amenazado con intervenir en Irán a raíz de una represión mortal contra protestas antigubernamentales, que dejaron miles de muertos, según oenegés y organismos de derechos humanos

“Bueno, no podemos decirles a ellos el plan. Si les digo el plan, sería casi tan malo como decirte a ti el plan, podría ser peor, de hecho”, explicó.

Washington desplegó un grupo naval de ataque encabezado por el portaviones USS Abraham Lincoln a las afueras de las costas iraníes.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com